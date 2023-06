Roeselare Boomt: “Ondertussen werden meer dan 5.000 nieuwe bomen aangeplant in het stadscentrum”

Het actieplan RSL Boomt dat als doelstelling heeft om 100.000 extra bomen aan te planten tegen 2025 is goed op weg, want het stadscentrum kreeg intussen een stevige groeninjectie. “De bomenteller staat momenteel op 86.001 nieuwe bomen”, zegt het stadsbestuur. “Dat wil zeggen dat de 100.000ste boom bijna in zicht is!”

Door nieuwe bomen aan te planten wil Roeselare een aantrekkelijke en verkoelende stad worden en zich op die manier ook wapenen tegen de klimaatveranderingen. “Eind maart liep het vorig plantseizoen opnieuw af, waarmee we alweer een grote stap namen. Vooral in het centrum van de stad kwamen er tal van bomenrijke straten en groene plekjes bij”, klinkt het.

De 100.000-bomen-doelstelling is ondertussen geen onbekende meer. Het is één van de belangrijkste speerpunten van Stad Roeselare en is intussen ook zichtbaar voor wie zich door Roeselare baant. “De bomenteller staat nu op 86.001 nieuwe bomen. Nog een boomlengte te gaan dus.”

Stadscentrum

Waar het merendeel van de nieuwe bomen de voorgaande jaren in de Roeselaarse bossen, zoals het Krommebeekbos en het Bergmolenbos, werd aangeplant, lag bij de voorbije plantseizoenen de focus vooral op het stadscentrum. “Onder meer in de Arme Klarenstraat, de Jan Mahieustraat, de Leenstraat, de Ardooisesteenweg en de Spanjestraat werd bij de heraanleg ruimte gecreëerd voor meer groen met frisse straten als resultaat. Bovendien krijgt Roeselare er binnenkort een gloednieuw Moermanpark bij en ook aan het Stationsplein zal het niet ontbreken aan een groene injectie.”

Doelstelling in zicht

Al die nieuwe bomen in wegen, wijken en pleinen van Roeselare zijn samen goed voor 5.210 nieuwe bomen.

Ook de Roeselarenaren zelf deden ferm hun best. “In de privétuinen van Roeselare kwamen vorig plantseizoen opnieuw 2.578 bomen bij.”

“Nu de bomenteller op 86.001 nieuwe bomen staat, lijkt de 100.000ste bomen bijna in zicht.”