Renovatie zitmeubilair rond Dikkebusvijver gestart: “Omgeving aantrekkelijker maken”

Deze week worden de volgende stappen gezet in de renovatie van Dikkebusvijver. Na eerdere succesvolle realisaties bij Zillebekevijver, richt het project zich nu op het vernieuwen van het zitmeubilair rondom de vijver.

“We zijn verheugd om te beginnen met deze cruciale fase van de renovatie van Dikkebusvijver. Door het zitmeubilair aan te pakken, creëren we niet alleen een aantrekkelijkere omgeving, maar zorgen we er ook voor dat deze faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn. We streven ernaar om Dikkebusvijver tot een plek te maken waar alle inwoners en bezoekers volop van kunnen genieten”, zegt Ives Goudeseune, schepen van openbaar domein (Vooruit).

Picknickplaats

Momenteel staan er 12 zitbanken op de site, die na verloop van tijd en door verzakking aan renovatie toe zijn. De zithoogte van de banken zal worden aangepast, en de planken worden vervangen om het comfort te optimaliseren. De nieuwe inrichting voorziet in totaal 16 zitbanken, waarvan 6 rolstoeltoegankelijk, en maakt ook de picknickplaats ten noorden van de vijver rolstoelvriendelijk. De renovatiewerken worden uitgevoerd door de firma Syryn-Willaert.

Fases

Om de hinder voor wandelaars en fietsers te minimaliseren, zullen de werken in fases worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal er altijd een deel van de paden toegankelijk zijn, en bij de verschillende toegangen wordt duidelijk aangegeven waar de werken plaatsvinden en welke alternatieve routes beschikbaar zijn.