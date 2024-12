Provincie West-Vlaanderen legt nieuw stukje bos aan in Sijsele: “Robuuster bosgebied creëren”

De Provincie West-Vlaanderen beplantte samen met Stad Damme een braakliggend perceel in de Bolakkerstraat in Sijsele, vlak tegen de grens met Maldegem. In totaal komen er 1.500 grote bomen en 3.200 kleinere bomen en struiken.

Op dinsdag 17 december beplantte de Provincie West-Vlaanderen met ondersteuning van Stad Damme een braakliggend perceel in Sijsele. Het perceel bevindt zich dicht tegen Maldegem en dus de provinciegrens met Oost-Vlaanderen. Er komen in totaal 1.500 grotere bomen waaronder trilpopulier, zachte berk, haagbeuk, winterlinde en zomereik op het perceel. Dit wordt aangevuld met een ruime 3.200 kleinere bomen en struiken zoals meidoorn, hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, liguster, veldesdoorn, heggenroos, Gelderse roos, hondsroos en zoete kers. De bomen en struiken worden als eilandjes bij elkaar geplant over het hele perceel en de tussenruimte blijft ongemoeid. Deze plantmethode zou moeten zorgen voor meer biodiversiteit.

Robuuster

Naast een uitbreiding van het bosarsenaal wil de Provincie ook het bosgebied Bollewalleken robuuster maken. Dit bosgebied naast de provinciale groene as Abdijenroute ligt op een zandrug en verbond ooit de heidegebieden van Maldegem en Sijsele.

“Met de aanplant van 2,5 hectare bos met inheemse bomen en struiken langs de Abdijenroute in Sijsele creëren we een robuuster bosgebied”, zegt gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe (Vooruit). “Door aangepast maaibeheer wordt ook heischraal grasland hersteld, een knipoog naar het verleden toen dit gebied de heide tussen Maldegem en Sijsele verbond. De combinatie van extra bos en grasland versterkt de lokale biodiversiteit en het ecologische netwerk.” Aangezien het perceel niet ontsloten is met publiek toegankelijke paden, wordt er geen recreatieve verbinding, zoals fiets- en voetpaden, aangelegd.

Luchtkwaliteit

“Het doet ons plezier dat twee scholen uit Sijsele, namelijk Het Spoor en de vrije basisschool, hielpen met de aanplant”, zegt burgemeester Joachim Coens (cd&v plus).

“Deze aanplant past ook in het kader van ons Cittaslow-label, waarbij ook een gezonde leefomgeving voor iedereen belangrijk is. Nabij bos is immers belangrijk voor de luchtkwaliteit.”