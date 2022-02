Populier aan sportcentrum Avelgem ziek door schadelijke zwammen: “Jammer dat iconische boom tegen grond moet”

De populier aan het sportcentrum in Avelgem wordt volgende maand geveld. Er groeien schadelijke zwammen op de stam, en dat zorgt ervoor dat de stabiliteit van de boom niet meer gegarandeerd kan worden. Ook twaalf bomen vlakbij het tennisterrein worden weggehaald.

De populier bij het sportcentrum is van een zekere leeftijd. “Daarom wordt de boom regelmatig gecheckt door onze diensten”, zegt schepen Tom Beunens (Tandem). “Bij de recentste controle bleek dat er schadelijke zwammen groeien op de stam. Dat zou het resultaat zijn van een verkeerde manier van snoeien vele jaren geleden. De boom kan ook niet meer genezen. Omdat de zwammen de stabiliteit van de boom aantasten, wordt hij geveld. Veiligheid voor alles, hoe jammer we het ook vinden dat deze iconische boom tegen de grond gaat. Er komt een andere boom in de plaats.”

Ook de twaalf bomen vlakbij het tennisterrein zullen straks worden weggehaald. “Recent zijn daar al enkele bomen omgewaaid, omdat ze ook niet echt stevig meer zijn.”

“In november viel een boom zelfs om, op het tennisterrein. Omdat we niet bij elke hevige wind willen vrezen dat het opnieuw gebeurt, gaan we de bomen dus weghalen. Het liefst de komende weken, want na 1 april mag het niet meer. Dan is het broedseizoen. Als het niet voor 1 april lukt, wordt het meteen na 1 oktober.”

Ook aan tennisterrein

Ook de bomen aan het tennisterrein worden vervangen. “Er komen vijf leibomen in de plaats. De resterende tien worden elders vervangen in het openbaar domein.”

In totaal wil Avelgem deze legislatuur 500 extra bomen planten in Avelgem. “De meeste bomen zullen aangeplant worden bij de hondenloopweide, zo’n 60 à 70-tal. De rest komt elders in projecten op openbaar domein.”

(JM)