Politie neemt vogelspin in beslag

De politie van de zone ARRO Ieper heeft woensdag een vogelspin in beslag genomen in Poperinge. De harige spin zat verstopt in een klein doosje, tussen de rommel.

Het incident dateert van woensdag 30 maart. Toen moest de politie bijstand verlenen bij een gedwongen uithuiszetting van een huurder in Poperinge. Tijdens de rondgang in de woning merkte de politie een terrarium op. Tussen de rommel vonden ze ook een doorzichtige doos met een rood deksel. Toen de agenten de doos van naderbij bekeken, bleek er een vogelspin in te wonen. Meteen volgde een telefoontje naar De Zonnegloed in Oostvleteren, waar wilde dieren opgevangen worden.

“Het was voor ons niet meteen duidelijk hoe gevaarlijk die tarantula precies was”, zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed. “Daarom hebben we het dier opgehaald met een dubbel beveiligde bak. “Het bleek om een zwarte vogelspin te gaan. Die zijn heel snel én giftig. Als je ze aanraakt, kunnen hun brandharen ernstige irritatie veroorzaken. Ze hebben ook gifkaken waarmee ze kunnen bijten. Dodelijk zijn ze niet voor de mens, maar wel gevaarlijk”, klinkt het.

Of de eigenaar de spin legaal in huis had, is niet meteen duidelijk. “Maar dergelijke dieren zouden niet door een hobbyist mogen gehouden worden. Het is voor ons nog altijd verbazingwekkend om te zien dat mensen wilde dieren zomaar in huis halen. Daar zit een hele commerce achter”, zegt Karel Ackaert. De vogelspin krijgt nu een nieuwe thuis in de kleine beestjeszolder van De Zonnegloed.