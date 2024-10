Poel met bedreigde salamanders in Wervik krijgt grondig onderhoud

In Kruiseke (Wervik) krijgt een poel achter een huizenrij in de John Edenstraat een grondig onderhoud. “Omdat er kamsalamanders in de poel aanwezig zijn konden we in het kader van Vlaamse reglementering subsidies krijgen voor het ruimen van de poel op professionele manier met respect voor de biotoop”, zegt schepen van Milieu Bercy Slegers (CD&V). Deze specifieke salamandersoort staat immer op de lijst van beschermde dieren in ons land.

Op de plek waar de vijver zich bevindt was er vroeger een boerderij. De poel ligt er al zeker vijftig jaar en bevindt zich in soortbeschermingsgebied van de kamsalamander. Overvloedige groei van moerasplanten en slibophoping bedreigden er de populatie.

De aannemer bracht het water opnieuw aan het oppervlak en maakte de poel dieper. Er is ook vers plantgoed zodat aanwezige soorten zich lekker kunnen verschuilen bij het verlaten van het water.

Samenwerking

“Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het regionaal landschap Leie en Schelde en Natuurpunt”, zegt Bercy.

“Er was slibvorming en hoge begroeiing in de poel wat maakt dat een grondig onderhoud zich opdrong. Het uitmaken van de poel kan echter enkel gebeuren in de periode september-oktober. Dus als we dit momentum kwijt zijn, dan moeten we een jaar wachten.”

“Natuurpunt hielp ons met het plaatsen van fuiken en het inventariseren van de aanwezigheid van kamsalamanders. Ook werden er stalen genomen van de bodem zelf. Hiermee hebben we een dossier ingediend bij Agentschap Natuur en Bos en krijgen we van hen 70 procent subsidies voor het ruimen van de poel.”

“In totaal kosten de werken voor het ruimen van de poel 44.000 euro. Het storten van slib kost redelijk wat geld. Dankzij de subsidies en de samenwerking met het regionaal landschap hebben we de kosten voor de stad kunnen beperken tot 6.600 euro.”

