Platform Grensland Menen-Wervik houdt pleidooi voor stadsbos

Wordt de grens van Menen en Wervik weldra een flink stuk groener? Als het van het Platform Grensland Menen-Wervik afhangt is het alvast meer dan alleen maar een groene droom. Tijdens hun jaarlijks netwerkmoment werd het project voorgesteld en werd klare taal gesproken. “Het bulkt hier van toonaangevende bedrijven en talent!”

De toekomst bespreken, tips uitwisselen of gewoon een gezellig weerzien met enkele knabbels en een glas? Het jaarlijkse netwerkmoment van het Platform Grensland Menen-Wervik lokte dit jaar meer dan 120 mensen naar De Kapucinne. “Nadat we twee jaar lang in Wervik onze bijeenkomst hadden gehouden, was het dit jaar de beurt aan Menen”, klonk het bij een tevreden voorzitter Jan Desmet. De ondernemer hamerde vooral op het belang van de ondernemers, in hun strijd tegen het kwalijke imago van de grensstad. “Al 6 jaar krijgt Menen de bedenkelijke titel van meest marginale stad van Vlaanderen. Laat ons dit gegeven aangrijpen en meteen ook ombuigen. De aandacht is er, aan ons om die op de vele positieve punten van Menen te leggen. Onze historisch patrimonium, onze Leieboorden die weldra aan een upgrade zullen worden onderworpen of onze logistieke hub op de LAR? Deze stad heeft alles in huis om een belangrijke speler te worden en vooral te blijven.”

Tijdens het moment werd ook het project van een stadsbos voorgesteld. “We willen meer dan doen alleen maar praten, maar meteen ook inzetten op de toekomst. De zone achter de Tyber-site en supermarkt Colruyt, biedt de mogelijk om een stadsbos aan te leggen. Een zone van 10 hA die een groene long kan vormen, waar zowel Menenaars als Wervikanen een toevluchtsoord kunnen vinden. Het concept van het stadsbos is er, het is nu aan de ondernemers om mee aan die kar te helpen trekken. Wanneer de eerste mensen in het nieuwe bos zullen kunnen wandelen? Dat hangt af van hoe snel we alles geregeld kunnen krijgen. De bedoeling is alvast om aan de hand van een erfpachtregeling het bestaansrecht van het bos voor minimaal 99 jaar te gaan garanderen.”

De avond werd opgeleukt door een voorstelling van komiek Hans Cools. De West-Vlaamse artiest uit Lichtervelde bracht er een stuk van zijn show, licht aangepast op het leven van de ondernemers.