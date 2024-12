Plantactie in De Palingbeek

Vondels vzw en de Provincie West-Vlaanderen organiseerden de actie ‘Plant een Bos’. Ongeveer 70 enthousiaste deelnemers droegen bij aan de uitbreiding van het domein De Palingbeek door het aanplanten van een nieuw bos van ongeveer één hectare.

“Deze actie vond plaats nabij het provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek”, vertelt Surmela Van Belleghem die voor het eerst de aanplant organiseerde. “Vanuit het bezoekerscentrum De Palingbeek zorgden de Rangers voor begeleiding voor de planters. Zowat 800 bomen en 500 struiken werden aangeplant op de weide langs het fietspad tussen de Vaart en de aanpalende beboste kanaalsleuf op korte afstand van Milieuboerderij De Palingbeek. Er bestaat een lange traditie in provinciedomein De Palingbeek om bosaanplantingen te organiseren samen met volwassenen met een beperking via verschillende organisaties uit de streek. Tientallen hectares werden op die manier al aangeplant. De medewerkers waren vrij om deel te nemen aan de plantactie. Wie liever wat anders deed, kon deelnemen aan een fotozoektocht of meedoen aan een gezellige ezelwandeling.”

Samenwerking

“Deze plantactie is een prachtig voorbeeld van inclusiviteit, samenwerking en zorg voor onze planeet”, vervolgt organisator Surmela. “Het is een samenwerking met Vondels vzw – De Milieuboerderij Palingbeek, gevestigd in het provinciedomein De Palingbeek. Vondels biedt dagondersteuning aan volwassenen met een beperking. Ze werken samen met hun begeleiders op de boerderij, verzorgen de dieren, werken in de ecologische moestuin, onderhouden de gebouwen en omgeving, en leiden bezoekers rond. Vondels werkt nauw samen met het bezoekerscentrum De Palingbeek en andere organisaties die werken rond milieueducatie. Met de aanplant van inheemse bomen en struiken aan de zuidrand van de beboste kanaalsleuf, beschermd als Europees belangrijke boshabitat, beschermen en versterken we de ecologische kwaliteit.”

De bijkomende aanplant is ook gunstig voor de kamsalamander die voorkomt in de aanpalende poelen en die ook Europees beschermd is. (EG)