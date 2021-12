Plannen om Domein Hoeve Vercaemer op te waarderen tot ontmoetingsplek: “Nieuwe groene long van Lendelede”

Het gemeentebestuur van Lendelede heeft plannen om het domein van Hoeve Vercaemer langs de Kuurnsestraat aan te pakken. Het wil het terrein naast het Patrijzenbos groener maken, maar er tegelijk ook meer beleving brengen. Op langere termijn is er ook plaats voor een nieuw ontmoetingscentrum.

Het is al van 1999 geleden dat de gemeente Hoeve Vercaemer en vijf hectare grond langs de Kuurnsestraat kocht. Op de grond verrees in de loop der jaren het Patrijzenbos, met de hoeve zelf werd lange tijd niets gedaan. Tot ze vorig jaar te bouwvallig bleek en afbreken nog de enige optie bleek. Met het domein zelf heeft de gemeente wel nog grote plannen. Buro Bossaert maakte in opdracht van de gemeente een voorontwerp van hoe zoiets er uit kan zien. “We willen hier een nieuwe groene long van Lendelede van maken, een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud, met meer groen en inzet op beleving”, vat burgemeester Carine Dewaele (CD&V) het samen. “Op het terrein zelf is nu al een speelbos en staan er bomen, maar die willen we nog aanvullen met een fruitboomgaard en bloemenweide, maar ook een waterpoel met bijhorend terras en een vlonder.”

Het ovenbuur dat indertijd nog door de vzw Bik werd gebouwd, blijft behouden als bakoven voor speciale gelegenheden, net als de moestuin van het initiatief Samentuin. De stal waar nu enkele vrijwilligers enkele neerhofdieren in onderbrengen wordt op termijn wel afgebroken. “We voorzien iets verderop een nieuwe stal voor de dieren, net als een weide zodat bezoekers ze goed kunnen zien”, zegt de burgemeester. “De schuur die we vorig jaar renoveerden (en waar de oppositie omwille van het prijskaartje van 150.000 euro kritiek op had – nvdr.) blijft behouden, maar er komt wel een groen gazon en een ruimte voor zit- en picknickbanken. Parkeren zal gebeuren via zes nieuwe parkeerplaatsen via een inham aan de Kuurnsestraat en we voorzien iets dichter bij de gebouwen ook twee parkeerplaatsen voor mindervaliden.”

Op het voorlopige ontwerp staat nu al een nieuw polyvalent gebouw uitgetekend, maar dat maakt nog geen deel uit van de huidige plannen om het domein op te waarderen. “Het gaat om een apart dossier dat we op langere termijn willen behandelen”, zegt de burgemeester. “Dat kan een ontmoetingscentrum worden, maar evengoed kan het een beperkte horecafunctie krijgen. Niet zoals bijvoorbeeld in domein De Gavers in Harelbeke, maar kleinschaliger.”

Voor de opwaardering van het domein raamt de gemeente de voorlopige kostprijs op 280.000 euro. “Een stuk daarvan zal subsidies zijn. Onder andere via Westtoer zouden we daar aanspraak kunnen op maken”, geeft de burgemeester nog mee. “We moeten nu nog naar een definitief ontwerp evolueren, maar idealiter kunnen we in de loop van volgend jaar dit plan in de praktijk beginnen uitwerken.”