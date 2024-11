Piet Lozie is de nieuwe boswachter in Ryckeveldebos en Kampveld: “Delicaat evenwicht bewaren”

Met Piet Lozie uit Brugge hebben de 900 hectare bossen die het Vlaams Agentschap Natuur en Bos in onze regio beheert, een nieuwe boswachter. Hij probeert recreanten meer respect voor elkaar én voor fauna en flora bij te brengen, zeker nu er meer reeën gespot worden.

Bruggeling Piet Lozie (45) kreeg als zoon van voormalig senator Frans Lozie (Agalev) de liefde voor de natuur met de paplepel. Hij studeerde na zijn humaniora bij de Jozefienen ‘groenmanagement’, een optie in de richting landbouw en biotechnologie aan de Hogeschool Gent.

Na zijn studies werd hij ‘kraanman’ in de Uitkerkse Polder, waar hij voor Natuurpunt een natuurherstelproject hielp realiseren. Nadien solliciteerde hij met succes bij het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, hij werd ingezet in de Zwinbosjes en bij de uitbreiding van het Zwin. Recent volgde hij boswachter Rik Delameilleure op, die met pensioen is.

900 hectare

Piet Lozie is als boswachter bevoegd voor Ryckeveldebos, de Assebroekse Meersen, Kampveld, Pecsteen en De Cellen in Oostkamp, de Steenbrugse Bosjes, het Magdalenagoed en het Lappersfortbos.

“In totaal gaat het om 900 hectare. Ik zet het werk van mijn voorganger voort. Er was de voorbije jaren wat commotie over de houtkap in Ryckeveldebos. Ten onrechte. Een goed bosbeheer vereist het verzoenen van ecologisch belang, recreatie en beperkt economisch bosbeheer. Met aandacht voor open plekken en gefaseerd vervangen van exoten, zoals Amerikaanse eiken, door inheemse boomsoorten zoals beuk, zomereik en linden. Zo krijg je een betere ecologische diversiteit.”

“Ryckeveldebos wordt uitgebreid met 10 hectare. Er komen akkers vrij in de omgeving van Ten Torre in Sijsele en nabij hoeve Engelendaele in Assebroek.”

“Defensie zal een deel van haar militair domein ontoegankelijk maken voor het publiek: de geopolitieke ontwikkelingen nopen onze militairen om meer te oefenen. Met slagbomen en infoborden zal aangegeven worden welke zones verboden zijn.”

Als boswachter heeft Piet Lozie goede afspraken met Defensie én met de uitbaters van het kasteel en de historische hoeve van Ryckevelde: “Het kasteel bevindt zich in een parkzone, een horecafunctie is toegelaten. De eigenaars van de 15de eeuwse hoeve hebben plannen voor een b&b.”

Drie functies

Piet Lozie waakt over een delicaat evenwicht tussen de drie bosfuncties: “We willen de ecologische biodiversiteit verbeteren. Het aantal reeën is toegenomen en in Ryckevelde zijn alle spechtensoorten terug door de goede mix van levend en dood hout. In de Meersen zijn vijf koppels steenuilen en een kerkuil gespot!”

“We ontvangen met plezier bezoekers en een bos heeft een economische functie. We verkopen hout, houtkap is meer ecologisch dan hout invoeren.”

“In Ryckeveldebos proberen we de recreanten zoveel mogelijk te scheiden: er zijn aparte paden voor ruiters en voor mountainbikers. In principe mogen alleen wandelaars op alle paden. We rekenen op de hoffelijkheid en sensibiliseren. Geregeld koersen fietsers op wandelpaden. Het probleem is dat mountainbikers niet naar de borden kijken maar foute routes op hun app volgen.”

“Defensie wil een deel van Ryckeveldebos ontoegankelijk maken”

“Fysieke agressie is er bij mij nog niet geweest tussen recreanten. Enkel verbale twisten. Wie milieumisdrijven en inbreuken op de toegankelijkheid pleegt, riskeert een boete van minimaal 95 euro. Net als eigenaars van loslopende honden. Zelf ben ik nog nooit gebeten door een hond, collega’s wel. Honden zorgen dat reeën in paniek schieten en zich daardoor verwonden aan afsluitingen.”

“Ook uit respect voor andere recreanten hoort een hond aan de lijn. Tot nu toe heb ik nog maar enkele boetes uitgeschreven, wel heel wat schriftelijke waarschuwingen. Mijn principe is dat iedereen een tweede kans verdient. Elke waarschuwing komt in onze database terecht. Als blijkt dat die persoon al in de fout ging, krijgt die toch een boete.”

Vrijwilligers

Tegelijkertijd looft Piet Lozie de vele vrijwilligers: “Ze verwijderen zwerfvuil, reinigen de wc’s van de heemtuin. Twee hondenliefhebbers verzamelen hondenpoepzakjes aan de hondenvijver. Ze deponeren ze in een kooi langs de kasteeldreef, zodat IVBO ze kan ophalen. Samen met de stad Brugge onderzoeken we een manier om het stilstaand water in de hondenvijver te beluchten. Bij warm zomerweer kunnen blauwalgen honden ziek maken.”