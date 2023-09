‘Peuk pockets’ uitgedeeld op Meense Grote Markt voor World Cleanup Day: “Kan nog steeds in stadhuis worden opgehaald”

World Cleanup Day, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan het ruimen van zwerfafval, stond ook in Menen op het programma. Zaterdag werden er op de Grote Markt Peuk Pockets uitgedeeld.

Zwerfvuil, het is en blijft anno 2023 nog steeds één van de grootste knelpunten wanneer er over afvalbeheer wordt gesproken. Vooral sigarettenpeuken blijken het gros van het opgeraapte afval uit te maken. Eerder deze week maakte het stadsbestuur al duidelijk dat de maat voor hen meer dan vol was.

“Onze mooimakers trekken dagelijks de straat op, in een poging het afval te ruimen”, liet schepen Patrick Roose (Vooruit) toen duidelijk horen. “Hun vrije tijd wordt gebruikt om het afval van anderen te verwijderen. Er is dus nood aan een mentaliteitswijziging.”

World Cleanup Day

Zaterdag 16 september werd wereldwijd erop uit getrokken om zwerfvuil te ruimen en hierbij werd in Menen specifieke aandacht aan peuken besteed. “We hebben in Menen werk gemaakt van een peukvuilnisbak. Dankzij een grote vlag wordt duidelijk gemaakt waar deze te vinden is en kunnen mensen er hun peuken in deponeren”.

Zaterdag konden alle mooimakers van de gemeente overigens hun geruimde afval naar de Grote Markt brengen. Daar kregen ze op hun beurt een stuk Wieltjestaart en iets om te drinken in retour. Voorbijgangers konden meteen ook een Peuk Pocket mee naar huis nemen.

“Het is een draagbare asbak”, lachten de dames die de bedeling organiseerden. “Wie wil roken kan op die manier zijn of haar peuken in een compacte container gooien. Het past perfect in je broekzak en je kunt nadien je peuken in een vuilnisbak gooien. De container spoel je even af en je kunt hem opnieuw gebruiken. De Peuk Pocket is compleet gratis en kan in het stadhuis nog steeds worden opgehaald.”