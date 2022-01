Perelaar van Anzegem herbergt laatste werkende watermolen van West-Vlaanderen

Een perelaar met unieke waarde is te vinden aan het Hof Ter Walskerke in Anzegem. Als bijzondere boom werd hij in de kijker gezet door ‘Bakens van bomen’, een project dat in een eerste fase een aantal markante bomen in Zuid-West-Vlaanderen selecteerde. “In de hoop dat bomen opnieuw een prominentere rol kunnen spelen in onze beleving van het landschap, werd dit project gelanceerd”, stelt schepen van Natuur en Milieu Davy Demets (Inzet).

Vaak vertellen oude bomen verrassende verhalen over het verleden van een bepaalde locatie. Een legendarisch stadsverhaal, een vergeten techniek of historisch landgebruik. De erfgoedwaarde van die zogenaamde solitaire, zinnebeeldige bomen kan nauwelijks overschat worden. “Bomen bepalen en kleuren het landschap”, zegt schepen Demets. “Redenen genoeg om ze in de kijker te zetten.” Omdat Zuid-West-Vlaanderen amper beschermde landschapselementen telt, roepen Intercommunale Leiedal en de dertien steden en gemeenten uit de regio hun inwoners op om massaal bomen door te sturen die voor hen een zekere betekenis hebben.”

Verhaal achter de boom

Geënt op de oever van de Maalbeek duidt deze perelaar de grens aan van Hof ter Walskerke. Een bijzonder ongewone functie voor een perelaar, maar hij staat dan ook in een bijzondere omgeving. Het hof herbergt de laatste werkende watermolen van West-Vlaanderen. Al sinds de vijftiende eeuw stuwt het water hier een houten, later metalen, rad voort. Het graan van de vele omliggende akkers kon en kan op die manier tot meel verwerkt worden. Nog steeds kan je op de eerste zondag van de maand de molenaar aan het werk zien.

Beschermd symbool

Hof ter Walskerke met watermolen is sinds 1983 beschermd als dorpsgezicht. Ook de nabije omgeving en deze pereboom genieten die bescherming. Als perenboom staat hij symbool voor welvaart en zijn bloesems geven aan dat de lente begonnen is. Dat zijn cruciale elementen voor de werking van het hof. Tijdens de zomer gaat de boom op in de oeverbegroeiing van de Maalbeek. Deze perelaar is qua beheervorm ‘opgaand’ en heeft als fruitboom haar functie. De knapperd met een stamomtrek van 1,35 meter, een totale hoogte van 5,61 meter en een kruinbreedte van 7,70 meter is te vinden in Walskerke nummer 2 met als coördinaten 50°51’30.7”N 3°26’33.2”E. “Omdat deze perelaar vast niet de enige betekenisvolle boom is in Anzegem, roepen we op om zelf bomen te nomineren in de gemeente”, aldus schepen Demets. “Dat kan omwille van een bijzondere herinnering, hun specifieke locatie of historiek zijn.”

Een boom doorsturen kan via www.leiedal.be/bakensvanbomen/doemee.