Parkelementen Blauwhuis in Izegem krijgen renovatie door Prizma Campus VTI

Nadat het kasteel Blauwhuis in Izegem helemaal gerestaureerd werd, zullen ook een aantal parkelementen een renovatie krijgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos zullen hiervoor samenwerken met Prizma Campus VTI.

“Het gaat onder meer om verschillende toegangspoorten, het boothuis, de ijskelder en de brug. Regelmatig worden vragen gesteld over de toestand van de parkelementen en door dit samenwerkingsproject zal het erfgoed in ere hersteld worden. Door de complexiteit zal het wel meerdere jaren in beslag nemen”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

Unieke projecten

“Het zijn stuk voor stuk unieke projecten waar de leerlingen van Prizma Campus VTI afdelingsoverstijgend aan kunnen werken”, zegt afdelingsverantwoordelijke hout en bouw Jürgen Couckhuyt. “In bijna elk deelproject zitten opdrachten voor zowel de leerlingen van de houtafdeling, de bouwafdeling als de afdeling mechanica. Daardoor ontstaat een samenwerking tussen verschillende opleidingen, leerlingen en begeleiders.”

“Het is niet de eerste keer dat we aan de slag gaan met erfgoedelementen. Ook het torentje dat vroeger op de kapel en directeurswoning van Prizma-basisschool Heilige Familie stond, werd door leerlingen helemaal opgeknapt. Maar deze opdrachten zullen wat meer tijd in beslag nemen. We moeten ook met heel wat zaken rekening houden en elke stap zal begeleid worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Van elk deelproject zullen gedetailleerde plannen opgemaakt worden en pas na goedkeuring uitgevoerd worden.”

De ijskelder zal opnieuw eikenhouten deuren krijgen. © Stad Izegem

“Zo zal bijvoorbeeld de ijskelder aangepakt worden. De toegang was vroeger afgesloten met een buitendeur en juist voor de eigenlijke kelderruimte was er een tweede deur. De twee deuren ontbreken en de toegang is nu afgedicht met draadnetten. Het is de bedoeling om daar opnieuw eikenhouten deuren voor uit te werken, maar er moet ook een opening zijn voor de vleermuizen en we zullen die opdracht ook maar tijdens een welbepaalde periode in het jaar mogen uitvoeren om de populatie niet te storen.”

Meerwaarde voor leerlingen

“Ook de ijzeren boogbrug die omstreeks 1880 geplaatst werd, zal aangepakt worden. Zowel het ijzerwerk als het metselwerk zijn aan onderhoud toe”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe.

“Voor de leerlingen is dit een enorme meerwaarde. Ze dragen bij tot de renovatie van unieke elementen in een historisch parkgebied op een boogscheut van de school”, besluit Jürgen Couckhuyt.