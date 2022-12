Oude eik sneuvelt voor nieuw bedrijventerrein in Tielt, Natuurpunt verontwaardigd

Natuurpunt De Torenvalk is boos omdat een oude eik, die ter hoogte van een leegstaande hoeve in de Kanegemstraat stond, twee dagen geleden gekapt werd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de uitbreiding van het industrieterrein Tielt-Noord. Het stadsbestuur bekijkt de zaak.

“Bij de uitbreiding van 29 hectare van het industrieterrein Noord in Tielt was het blijkbaar onmogelijk om deze iconische boom, een alleenstaande eik met een omtrek van meer dan 2,5 meter, te behouden”, zegt Noël Lievrouw van De Torenvalk.

Enorme waarde

“Hoe oud de boom exact was weten we niet, maar hij was wel volwassen, een levensfase die weinig bomen in Tielt halen. De waarde ervan voor de omgeving was enorm. Een kind dat vandaag geboren wordt, zal stokoud zijn voor hij misschien iets gelijkaardigs te zien krijgt op deze plaats. Kon dit echt niet anders?”

Schepen Vincent Byttebier (CD&V), die bevoegd is voor natuur en openbaar groen, werd ook al gecontacteerd door De Torenvalk. “We zijn intern aan het nagaan of er iets fout liep”, reageert hij.

Kapvergunning?

“De WVI (die het industrieterrein aanlegt, red.) had weliswaar een vergunning voor de aanleg van de wegenis en ik sluit niet uit dat een aannemer iets te ijverig aan de slag is gegaan tijdens het nivelleren van de grond.”

“De WVI gaan we hierover zeker nog contacteren, want voor dit soort zaken is normaal ook een kapvergunning nodig. Afhankelijk van het type boom moet er dan volgens de bepalingen van de boombelasting compensatie voorzien worden, of moet er een belasting betaald worden.” (SV)