Opentuindag bij Volkstuin Zeegroentje in Wilskerke

Op zaterdag 12 augustus verwelkomen de volkstuiniers van Zeegroentje in Wilskerke iedereen van 14 tot 18 uur voor de tweede keer op hun gezellige en informatieve opentuindag in de tuinen aan de Fleriskotstraat 51 in Wilskerke. Tijdens de opentuindag maak je kennis met de volkstuinen en de wijngaard. Ervaren tuiniers delen hun geheimen, tuinweetjes en enthousiaste verhalen.

50 tuiniers

“Met trots vertellen we dat in ons derde seizoen zo’n 50 gepassioneerde tuiniers dagelijks actief zijn in het rustige polderlandschap van Wilskerke”, zegt voorzitter Johan Töpke. “Bij Volkstuin Zeegroentje omarmen we diversiteit in tuinieren. Verschillende tuiniers brengen unieke expertise met zich mee, wat leidt tot een boeiende mix van tuiniertechnieken van traditioneel tot duurzaam en permacultuur.”

Secretaris Patrick Van Rijsbergen: “Je kan er ook genieten van de authentieke smaken van vier verschillende Dunekeun-bieren, vergezeld van gratis hapjes, speciaal bereid door een van onze trouwe tuiniers. Daarnaast bieden we huisbereide confituren en advocaat aan, vers gemaakt in Wilskerke. De dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue met artisanale boerenworsten en broodjes.”

Om 14.30 uur kun je deelnemen aan een boeiende rondleiding door de didactische wijngaard en de deelwijngaard Zeewientje, onder deskundige begeleiding van Eddy Durnez. Er zijn nog vier tuintjes beschikbaar voor het komende seizoen. Of je nu ervaren bent of niet, iedereen is welkom bij Zeegroentje. Voor een bescheiden jaarlijkse bijdrage kun jij de eigenaar worden van een stukje groen. (PG)

Info: 0477 70 72 74.