Oostende waarschuwt wandelaars voor drijfzand in Raversijde

De stad Oostende waarschuwt wandelaars voor drijfzand op het strand van Raversijde. Het gaat om nat drijfzand waarin je niet kan verdrinken. Je kan er wel deels in wegzakken. De stad vraagt wandelaars voorzichtig te zijn.

Op het strand van Raversijde ter hoogte van het ‘Living Lab’ is er natuurlijk gevormd drijfzand vastgesteld. Volgens de stad en onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het drijfzand niet gevaarlijk, want je kan er niet in verdrinken. Je kan er wel in vast komen te zitten.

Tips

“Als je in drijfzand terecht komt, hou je dan best zo stil mogelijk. Trappel niet, want hoe meer je beweegt, hoe meer je jezelf vastzet”, klinkt het. “Belangrijk is om jouw contactoppervlak met de ondergrond te vergroten. Bijvoorbeeld door op je buik te gaan liggen en je zo voort te bewegen op het zand om er uit te raken.”

De stad raadt wandelaars en voorbijgangers aan om voorzichtig te zijn. “Hou de informatieborden goed in de gaten en vermijd indien mogelijk het gebied. Ook voor wandelaars met honden en ruiters vragen we om extra alert te zijn.”

Het drijfzand verdwijnt normaal gezien vanzelf na enkele dagen.