Nieuwe en gerenoveerde hondenloopweides in Kortrijk

Kortrijk mag zichzelf een diervriendelijke stad noemen, onlangs scoorde de stad nog uitstekend op een uitgebreide analyse van dierenwelzijnsorganisatie GAIA. De afgelopen en komende maanden werd en wordt extra ingezet om 5 bestaande hondenloopweides op te waarderen en te investeren in 2 nieuwe hondenloopweides.

Veilige zones waar trouwe viervoeters en hun eigenaars in alle vrijheid kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Voor een optimale beleving worden vanaf nu ook duidelijke afspraken gecommuniceerd. Een overzicht van de nieuwe en gerenoveerde hondenloopweides:

1. Nieuw: OC ‘t Cirkant (Marke, Hellestraat 6)

Een pas aangelegde loopweide van 2000 m² met speelheuvel en tunnel waar heel wat Markse honden en hun eigenaars enthousiast op wachtten. Om de ervaring verder te verbeteren wordt de loopweide voorzien van zitbanken, het gras wordt verder ingezaaid en dit najaar volgt de aanplant van extra bomen. De locatie is mee gekozen door de Markse gemeenschap.

2. Nieuw: Langwater (Kortrijk, einde Roger Carettestraat)

Eveneens een jonge loopweide met grote aantrek van de buurt met zitgelegenheid en een speelheuvel met betonbuis. De hondenloopweide is 1100 m² groot.

3. Gerenoveerd: Park Blauwe Poort (Kortrijk, Emmanuel Vierinwandeling t.h.v. huisnummer 33)

De oude, zieke kerselarenbomen rond de hondenloopweide kregen vorig jaar te kampen met hevige windstoten en veel van hen sneuvelden. Deze zomer worden de aftakelende bomen verwijderd voor de veiligheid van de bezoekers en vervangen door nieuwe bomen. Er waren heel wat meldingen over modderige ondergrond met slipgevaar, hiervoor werd extra dolomiet voorzien. Voor de honden werden speelelementen voorzien en de omheining werd vernieuwd en opgeschoven om een grotere weide te bekomen.

© (Foto GF)

4. Gerenoveerd: De Warande (Heule, kruispunt Izegemstraat-Hoge Dreef)

De hondenloopweide op De Warande is ondertussen een populaire trekpleister met een aantal hondenverenigingen die er vaak vertoeven. De dienstpoort werd verbeterd en een inkomsas geïnstalleerd om te voorkomen dat honden kunnen ontsnappen. Daarnaast werden de rustplaats voor bezoekers opgewaardeerd en verschillende putten gevuld.

5. Gerenoveerd: Kransvijver (Heule, Schakeldries t.h.v. huisnummer 6)

De hondenloopweide werd volledig gemoderniseerd met een vernieuwde toegangspoort en krijgt deze zomer een picknickbank en nieuwe spelprikkels voor de honden.

6. Te renoveren: 3 Hofsteden (Kortrijk, t.h.v. De Bildings)

De heraanleg van de hondenloopweide van 1.000m² dicht bij De Bildings is bijna afgerond. Het gras wordt binnenkort ingezaaid. De hondenloopweide wordt deze zomer geopend, afhankelijk van het weer en hoe snel het gras ingeworteld raakt.

7. Te renoveren: Vlienderkouter (Bissegem, t.h.v. parking Vlienderkouter)

Op vraag van inwoners werd in 2014 deze hondenloopweide aangelegd. Een tijdelijk herstel van de omheining werd uitgevoerd. Deze zomer wordt de hondenloopweide volledig vernieuwd (speelmogelijkheden, bodembedekking) en uitgebreid met een aangenamere rustzone voor bezoekers.

De totale kostprijs voor het inrichten en renoveren van de weides bedraagt €20.717,15 (excl btw)

© (Foto GF)

Goed gedrag van honden en hun baasjes belangrijk voor een aangename ervaring

“Succesvol gebruik van hondenloopweides is niet enkel goed beheer door de stad. Er rust ook een verantwoordelijkheid bij de hondenbaasjes die de weides bezoeken. Om duidelijke afspraken te maken, plaatste de stad infoborden. Ook op de website van Stad Kortrijk zijn de afspraken over oa. gedrag en netheid te vinden. Samen met een aantal tips maken we hondenbaasjes bewust om het aangenaam te maken voor iedereen”, vertelt Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn.

Infosessie om een beter hondenbaasje te zijn

Donderdag 16 juni vindt een infosessie plaats over hoe we honden en katten gelukkiger kunnen maken. Dierendokters Christine Halsberghe (gedragsdeskundige) en Joshua Dutré (bekend als presentator ‘Beestig’ op VTM) brengen praktijkvoorbeelden en do & don’ts voor toekomstige en ervaren honden- en katteneigenaars.

Deze infosessie gaat uit van de adviesgroep Dierenwelzijn die zo het brede publiek warm wil maken voor meer welzijn van deze die geen stem hebben. Afspraak op 16 juni om 19u30 in het dakcafé van het stadhuis.