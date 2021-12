Nieuw geboortebos bij De Verdronken Weiden in Ieper

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid kon recent, na tussenkomst van de stad Ieper, iets meer dan drie hectare grond aankopen nabij het natuurgebied De Verdronken Weiden en de Komenseweg in Ieper. Daar komt een nieuw geboortebos.

“De aangekochte percelen liggen in het waterwinningsgebied tussen het wachtbekken en de Komenseweg en zullen grotendeels worden bebost”, verduidelijkt schepen van Natuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “Vorige zaterdag konden de trotse ouders van een 50-tal pasgeborenen uit 2020 hun boompje aanplanten tijdens de plantactie van dit geboortebos. In februari 2022 zullen de ouders met een kind dat in 2021 werd geboren het geboortebos dan voort beplanten. Zo worden er deze winter in totaal 7.500 bomen en struiken aangeplant.”

Erwin Verfaillie van Natuur en Bos: “Samen met de stad Ieper werd een beplantingsplan voor het gebied opgemaakt. Naast ruimte voor 7.500 streekeigen bomen en struiken zullen enkele kaprijpe populieren plaatsmaken voor een bloemenrijk hooiland, komen er enkele amfibieënpoelen en worden er zitbanken voorzien. Het extra bos rond het wacht- en spaarbekken is een echte versterking van het huidige natuurgebied dat al 40 hectare groot is. Verschillende biotopen kunnen nu voort uitbreiden en ontwikkelen.”

100.000 bomen

Het nieuwe bos zal ook zorgen voor een extra geluidsbarrière tussen de Komenseweg en de vogelrijke waterplassen. Op 18 december plantten bijna 70 gezinnen uit Ieper en deelgemeenten elk een tiental bomen en struiken aan met soorten zoals winterlinde, zomer- en wintereik, haagbeuk, boskers, fladderiep, lijsterbes, ruwe berk, zwarte els, hazelaar en meidoorn. “In Ieper hebben we grote ambities rond natuur- en bosontwikkeling. Deze legislatuur willen we 100.000 bomen aanplanten en halfweg zitten we al ruim boven de 50.000 extra bomen”, vervolgt schepen Valentijn Despeghel.

“Met de aanplant van dit geboortebos zetten we bovendien een mooie traditie voort. De aanplant van geboortebomen is iets wat echt leeft bij onze inwoners. We zijn tevreden dat er telkens zoveel enthousiaste deelnemers zijn. Op termijn wordt ook een wandelpad doorheen het geboortebos aangelegd. Zo zullen de opgroeiende kinderen kunnen genieten van hun aangeplante bomen en struiken.”

Groene inhaalbeweging

“Het doet me plezier om te zien dat ook in Ieper wordt samengewerkt aan een groener Vlaanderen”, aldus Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en privé-eigenaars 4.000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024. “De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als ook bedrijven, verenigingen en particulieren mee hun schouders zetten onder dit project, plukken onze kinderen en kleinkinderen daar later de vruchten van.” Onder het motto ‘Meer bos voor Vlaanderen!’ schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen.

Nieuwe locaties

Deze plantactie werd georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbonden Ieper. De gezinnen werden tijdens het aanplanten begeleid door de dienst Landschap. Het voorbereidende werk werd uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Landschapswacht.

“Opnieuw drie hectare natuur erbij in Ieper. Recent kon ANB een stuk grond verwerven dat paalt aan de Verdronken Weide en in waterwinningsgebied ligt. Door deze aankoop vergroot het natuurgebied en kunnen we de bestaande wandeling uitbreiden met een nieuwe lus. Naast het aanplanten van 7.500 bomen, zal er ook ruimte zijn voor poelen, een stukje bloemenrijk hooiland en enkele zitbanken. Aan het eind van de legislatuur willen we 100.000 bomen hebben aangeplant. De volgende aan te planten percelen bevinden zich aan het Jan Yperman Ziekenhuis, het speelbos in Brielen en het parkje Molenberg”, besluit Valentijn Despeghel.

