Nieuw bos wordt er eentje om van te smullen

Het Jan Ypermanpark in Ieper krijgt steeds meer vorm als een ecologisch waardevolle plek voor natuur en erfgoed. Zondag stond de aanplant van het voedselbos op de agenda. “Het doel is om een duurzame en gevarieerde voedselproductie te bevorderen en de kloof tussen landbouw en natuur te verkleinen.”

Recent werd de erfgoedboomgaard aangelegd, waar 80 zeldzame fruitrassen, geselecteerd na historisch fruitonderzoek, hun plaats kregen. Nu werd het park verder verrijkt met de aanleg van een voedselbos, waar naast inheemse planten ook exotische soorten een plek zullen krijgen. “De aanleg van het voedselbos is een gezamenlijk project van de stad Ieper en Voedselbos De Woudezel uit Houthulst”, vertelt Valentijn Despeghel (Vooruit), die tot maandag nog schepen was. “In de zomer werd de basis gelegd door vrijwilligers, die de padenstructuur en het ontwerp uitwerkten. De erfgoedboomgaard, die een oppervlakte van anderhalve hectare beslaat, ligt vlakbij de dorpskern van Sint-Jan en heeft een historische waarde, aangezien het terrein ooit deel uitmaakte van de middeleeuwse leprozerie ‘Hooge Siecken’. De stad kreeg subsidie om de geschiedenis van deze bijzondere plek verder te visualiseren en het verhaal van het leven in de leprozerie te vertellen.”

Eetbare ruimte

“Het park zal dus niet alleen een plek zijn voor natuur en duurzaamheid, maar ook een rol spelen voor het behoud van het lokale erfgoed. Dit voedselbos wordt een gelaagd systeem van eetbare kruiden, struiken, klimplanten en bomen, geïnspireerd op natuurlijke bossen”, verduidelijkt voedselbosspecialist Diederik Clarebout. “Het park zal een breed scala aan eetbare soorten huisvesten, zowel inheemse als exotische, zoals peccannoot, Japanse kweepeer, Aziatische zandpeer, monnikspeper en gojibes. Het doel is om een duurzame en gevarieerde voedselproductie te bevorderen en de kloof tussen landbouw en natuur te verkleinen.”

“Op termijn zal het voedselbos een aangename en eetbare ruimte worden die verder kan worden beheerd en uitgebouwd door vrijwilligers en buurtbewoners. Deze gemeenschap kan niet alleen bijdragen aan het onderhoud, maar ook genieten van de vruchten die het bos zal opleveren.”

“Het is een project voor en door de gemeenschap van Ieper, waar iedereen die geïnteresseerd is in duurzame voedselproductie kan bijdragen.” (EG)