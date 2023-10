Nieuw bestuur voor Dhage die weide van projectontwikkelaars wil redden: “Gedreven om aankoop te doen slagen”

Dhage, de coöperatieve vennootschap die een weide in Reningelst wil redden van projectontwikkelaars, heeft een nieuw bestuur gekozen. “De bedoeling is om in de eerste maanden nog eens een vierde van de Weij aan te kopen”, zegt Marjolein Six van Dhage.

“De coöperatieve vennootschap Dhage wil een centraal gelegen weide in woonuitbreidingsgebied in Reningelst uit handen houden van projectontwikkelaars. In plaats van een verkaveling is het de bedoeling er een groene ontmoetingsplek van te maken voor jong en oud uit Reningelst en omstreken”, legt Marjolein Six van Dhage uit. De weide – ook wel bekend als de weide van boer Jos – vind je langs Pastoorstraat 1 in Reningelst.

Steun

“Dhage CVSO werd in februari 2022 opgericht met als bedoeling de weide zelf aan te kopen. De grond werd geschat op 633.000 euro. Ondertussen stapten een 20-tal particulieren en bedrijven mee in de coöperatie en kon de coöperatie 37,5 procent van de weide verwerven. Een belangrijke partner in dit project is vzw De Weij die heel wat activiteiten in en rond de weide organiseert”, aldus Marjolein. Ze is de dochter van Jos, voorzitter van vzw de Weij en bestuurslid van Dhage.

In de eerste algemene vergadering in het bestaan van de coöperatie werd een nieuw bestuursorgaan benoemd. “Ondertussen werden alle administratieve formaliteiten afgerond. Het officiële, deels nieuwe bestuur bestaat uit Jan Ingelbeen, Miet Verdonck, Martine Desmet, Heleen Devos, Marleen Desmet, mezelf en Monique Desmet. Elk bestuurslid heeft een verschillende expertise en is gedreven om het plan om de weide aan te kopen te doen slagen. De bedoeling is om in de eerste maanden nog eens een vierde van de Weij aan te kopen. Een aandeel kan je kopen vanaf 1.250 euro. Een gift doneren behoort ook tot de opties.”