Natuurpunt zet landbouwlandschap in de kijker met twee gratis wandelingen

Natuurpunt De Torenvalk zet komend weekend de landbouwnatuur in onze regio in de kijker met twee gratis wandeltochten. Op zaterdag wordt de omgeving van Aarsele verkend, op zondag zijn de trage wegen van Pittem aan de beurt.

“Vandaag worden landbouw en natuur vaak onterecht gezien als tegenpolen, maar heel wat planten en dieren zijn al duizenden jaren afhankelijk van het werk van landbouwers”, zegt Eva Waeyaert van De Torenvalk. “Kerkuilen en boerenzwaluwen vinden een nestplek in de schuren, de steenuil is thuis in de knotbomen, vogels leven op onze akkers en bijenvinden bloemen in de bermen.”

De tocht op zaterdag bedraagt 4,5 kilometer en start en eindigt aan Serrely’s ijsjeshoeve in de Gavermeersstraat in Aarsele. Er zijn vijf begeleide tochten tussen 13.30 en 15.30 uur. De organisatie is in handen van Stadlandschap West-Vlaamse hart, Inagro en Natuurpunt De Torenvalk. Inschrijven wordt aangeraden via https://inagro.be/agenda/begeleide-wandeltocht-natuurvriendelijk-boeren.

Op zondag kan je in Pittem op eigen tempo de trage wegen verkennen, met een aantal haltes langs de route waar gidsen vertellen. Starten kan vrij tussen 13.30 uur en 15 uur aan de bib van Pittem. Meer info via deze link. Op beide activiteiten is een hapje en een drankje voorzien. (SV)