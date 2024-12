Natuurpunt wil lokale werkgroep in Pittem opstarten

Natuurpunt De Torenvalk, die inmiddels al 45 jaar in de ruime regio rond Tielt actief is, hoopt in Pittem een lokale werking te kunnen opstarten. Geïnteresseerden zijn op 11 december om 19.30 uur welkom voor een startvergadering in Zaal Broeders Maristen.

Nadat er vorig jaar in Lichtervelde een nieuwe werkgroep opstond, hoopt het regionale Natuurpunt De Torenvalk ook in Pittem een plaatselijke groep uit de grond te kunnen stampen. “Iedereen die geïnteresseerd is in de natuur en graag de handen uit de mouwen steekt, is welkom”, aldus Eva Waeyaert van De Torenvalk. “Er is veel mogelijk. Denk maar aan nieuw bos aanplanten, cursussen organiseren, padden overzetten, wandelingen in elkaar steken of vlinders en vogels tellen.” Geïnteresseerden kunnen desgewenst contact opnemen met eva.waeyaert@detorenvalk.be. (SV)