Natuurpunt stelt werking voor op startdag en is op zoek naar extra vrijwilligers

Ook in onze regio is Natuurpunt heel actief. Bij de afdeling Maldegem-Knesselare zijn er maar liefst 430 gezinnen aangesloten. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met haar werking en vrijwilligers te vinden, organiseert de natuurvereniging op zaterdag 24 juni van 9 tot 13 uur een grote startdag.

“Al sinds de beginjaren is ons motto ‘Meer en betere natuur voor iedereen’”, vertelt Steven Degraer, voorzitter van Natuurpunt Maldegem-Knesselare. “Doorheen de jaren zijn we erin geslaagd om heel wat natuurgebied aan te kopen. Op dit moment beheren we 180 hectare heide, bos en weiland. Op onze startdag zullen we onze werking uit de doeken doen. We hopen mensen warm te maken om bij ons vrijwilliger te worden, want als natuurvereniging met veel natuurgebied in beheer zijn we altijd op zoek naar helpende handen. Brugjes die hersteld moeten worden, paden die onderhouden moeten worden, nieuwe zitbanken die geïnstalleerd moeten worden, het zijn allemaal werkjes die moeten gebeuren. Wie bij ons vrijwilliger wil worden, hoeft heus niet alles te weten over vogels. Iedereen die ons op de een of andere manier wil helpen, zijn we heel dankbaar. Of het nu iemand is die teksten schrijft voor onze website of iemand die heel goed kan snoeien en maaien, het maakt allemaal niet uit. Of mensen nu veel of weinig tijd hebben, iets kennen van de natuur of helemaal niet, ze zijn van harte welkom op onze startdag”, klinkt het enthousiast. (MIWI)

Zin om een kijkje te komen nemen op de startdag van Natuurpunt Maldegem-Knesselare aan de de Urselweg 81 B in Maldegem-Kleit? Schrijf je dan bij voorkeur in op www.natuurpunt.be/vrijwilliger.