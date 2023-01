Natuurpunt organiseert werkvoormiddag in Walbos

Natuurpunt de Torenvalk is op zoek naar helpende handen die mee willen zorgen voor het Walbos in Kanegem. Dat natuurgebied van 14 hectare is sinds vorig jaar eigendom van De Torenvalk.

De leden van De Torenvalk, die eind vorig jaar op de Dag van de Natuur ook al een grote plantactie organiseerden in het Walbos, hebben ondertussen een beheersplan uitgewerkt en verschillende werkdagen ingepland. “We nodigen buurtbewoners en natuurliefhebbers in het algemeen uit om mee voor het gebied te zorgen. Afhankelijk van de seizoenen moeten verschillende taken uitgevoerd worden, waardoor geen enkele werkdag er hetzelfde zal uitzien. De eerste werkdag staat gepland op zaterdagvoormiddag 21 januari. Bedoeling is om het hooiland dat we willen ontwikkelen vrij te maken van de vele takken en twijgen die er door de storm zijn in gewaaid, zodat het maaien en hooien later vlot kan verlopen. Tegelijk willen we de landbouwers een dienst bewijzen door de takken die over hun gronden hangen te verwijderen.”

Jong en oud is welkom om 8.45 uur aan de schuur tegenover huisnummer 13 in de Axpoelmolenstraat. Een goede takkenschaar, stevige werkhandschoenen en laarzen zijn aangeraden. Inschrijven kan bij noel.lievrouw@detorenvalk.be. (SV)