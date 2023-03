Natuurpunt organiseert cursus natuurverkenner in Kortrijk

Als we spreken over het vogeltelweekend, dan linken we dat meteen aan Natuurpunt. Maar Natuurpunt is meer dan dat. Het is een onafhankelijke vereniging met meer dan 133.000 leden die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen beschermt. Natuurpunt Kortrijk heeft ondertussen al meer dan 1.500 leden op de teller.

Om mensen nog meer met de natuur te verbinden, organiseert Natuurpunt daarom een tweejaarlijkse cursus natuurverkenner. “Dit is een interactieve en wervelende instapcursus voor natuurliefhebbers. We dompelen de deelnemers onder in 10 activiteiten in de wondere wereld van onze wilde dieren en planten en gaan op reis langs de natuurgebieden in eigen streek”, vertelt de organisatie ons. Het wordt met andere woorden een excursie rond het ontstaan van ons landschap, een plantenexcursie, een vroege-ochtendwandeling met ontbijt, een boswandeling, een kennismaking met onze zoogdieren, een excursie rond bodem en een les over relaties in de natuur; een introductie in de waterwereld, een zoektocht naar insecten, een avondactiviteit rond nachtvlinders, een paddenstoelentocht…

Lidmaatschap

Ook Natuurpunt Kortrijk organiseert jaarlijks meerdere activiteiten, waaronder een heuse werkdag in de Kleiputten (zoals het rietmaaisel verwijderen), de natuur ontdekken in de stad met een gids, en diverse wandelingen. Wie zich lid maakt van Natuurpunt, wordt meteen lid met het hele gezin. “Als lid krijg je trouwens heel wat leuke extra’s. Zo krijg je korting op educatieve cursussen, een abonnement op het tijdschrift van de Zuid-Westvlaamse Natuur. koepel en het verenigingsblad Natuur. blad en korting op boeken, tijdschriften en in bepaalde winkels zoals Torfs en A. S. Adventure”, klinkt het bij Natuurpunt. De cursus natuurverkenner moet daarop aansluiten om liefhebbers een duwtje in de rug te geven. Wie de cursus wil volgen, kan dit aan 80 euro doen en schrijft zich best in via de website van Natuurpunt. Omdat de plaatsen beperkt zijn, is snelheid de boodschap. Kortrijk is helaas al volzet. Wie dat wil, kan op 18 april wel starten in Poperinge. “Daarnaast zijn we ook steeds op zoek naar vrijwilligers om te helpen. Vrijwilliger zijn is meer dan enkel een boom planten. We gaan ook in overleg met Stad Kortrijk om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen, bieden cursussen aan en zoveel meer”, aldus de organisatie.

Werkmiddag

Wie toch eerder de handen uit de mouwen wil steken, kan als helper terecht op 18 maart in de Kleiputten voor de werkmiddag. “De voornaamste taak zal het verwijderen van bramen zijn. Op onze to-do-list staan ook nog een paar kleinere taken. Daarom doen we opnieuw graag een beroep op onze vrijwilligers. Wij voorzien alvast een natje en een droogje voor de helpende handen”, klinkt het bij de organisatie. (TV)