Natuurpunt IJzervallei Diksmuide blij met resultaten van 2022

Tijdens de algemene vergadering van Natuurpunt IJzervallei Diksmuide in CC Kruispunt hebben Guido Vandenbroucke, conservator De Blankaart, en voorzitter Bert Devlieghere een samenvatting van de projecten van Natuurpunt in 2022 voorgesteld. “We kunnen trots zijn op enkele resultaten, met dank aan onze vrijwilligers.”

Tijdens de presentatie werden beelden getoond van de werken aan de Plas Dras vallei Steenbeek, waar het rietland aan de Nekkersput en de staartvijver hersteld werden. Ook aan het rietland aan de Zandhoek werd gewerkt.

“Natuurbeheer heeft momenteel een gebruiksovereenkomst met 54 landbouwers en kocht in 2022 een aantal gronden in”, gaf Guido Vandenbroucke mee. “Aan de stuw Stenensluisvest werd 14 hectare verworven voor natuur. Dat brengt het totaal op 41 hectare, met nog 30 hectare te verwerven in de te vernatten zone. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat actief is in de Merkembroek, is er zo één groot natuurgebied ontstaan van 1.000 hectare, en dat heeft voor de natuur alleen maar positieve gevolgen. Het is dankzij de Vlaamse subsidies en de steun van stad Diksmuide dat we deze aankopen gedeeltelijk kunnen financieren. De rest wordt gefinancierd door middel van giften, legaten en wat we door acties kunnen inzamelen, dus dankzij iedereen die zijn steentje bijdraagt om voor de natuur te zorgen.”

Intussen is er in het natuurgebied een broedkolonie ontstaan voor de blauwe reiger, de lepelaar, de kleine zilverreiger en de koereiger. “Een van de jongen van de lepelaar die hier in juli 2022 werden geboren en geringd, is in oktober 2022 opgemerkt in Rabat, Marokko”, zei Vandenbroucke.

Planten en vogels

“Ook de planten zijn in aantal toegenomen. We kunnen trots zijn op een paar zeldzame exemplaren, zoals de moeraslathyrus die in Vlaanderen uiterst zeldzaam is en het weidekerveltorkruid dat uniek is in Vlaanderen. Er werden zaden ingezameld voor de zaadbank van de Nationale Plantentuin en er werd gewerkt aan bloemrijke graslanden. Daarnaast zijn we trots op de vele vogels die hun weg naar De Blankaart hebben gevonden: de grutto, tureluur, snor, steltkluut, wulp, waterral, roerdomp, kemphaan. We kunnen alleen maar ons best doen om nog meer dieren en planten een plaats te geven. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen we heel wat werk en onderhoud op het domein in eigen beheer uitvoeren.”

Na de vergadering konden de vele aanwezigen genieten van de film Onze Natuur, een documentaire die de rijkdom van de natuur in ons land in beeld brengt. Iedereen was vol lof. (ACK)

Vrijwilligers zijn altijd welkom en er worden ook cursussen lokale gids georganiseerd. Wie interesse heeft of meer info wil, kan terecht op de website: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-ijzervallei/contact