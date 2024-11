Natuurgebied De Pilse breidt uit met geboortebos van 3.500 bomen en struiken

Tientallen jonge ouders en Natuurpunt Zedelgem plantten zaterdagvoormiddag verder het geboortebos van De Pilse aan. Op 0,7 hectare zullen een 20-tal boomsoorten het moerasdomein op Zedelgem dorp uitbreiden voor wandelaars. De kinderen van nu 1 of 2 jaar groeien samen op met de 3.500 bomen die geplant worden.

‘Wie een boom plant, plant de toekomst’, meldt het document van Gezinsbond Zedelgem die de ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 meekrijgen. Voorzien van spades en laarzen trokken ze met hun gezin en familie naar De Pilse, het klein natuurdomein langs de Berkenhagestraat, nabij de Platsemolen.

Ze plantten er het tweede deel van het geboortebos met in totaal 3.500 bomen als zomer- en wintereik, wilg en lijsterbes, en struiken als vogelkers, meidoorn en liguster. Die 7000 m² zal toegankelijk zijn voor wandelaars. De percelen van Natuurpunt en de gemeentezijn een uitbreiding van het wandel- en fietspad dat de gemeente en de provincie in juni openstelde.

Duurzame natuurlijke omgeving

Het Hoogveld en Vloethemveld heeft al geboortebossen of -dreven. Het aanplanten ervan is een traditie die de gemeente Zedelgem beslist wil verder zetten, duiden burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Milieu Stijn Timmerman. “Voor de kinderen die nu geboren worden willen we een duurzame natuurlijke omgeving garanderen waar het goed is om te leven.”

“Later zal het fijn zijn om terug te blikken naar ‘hun’ boom. Net zoals een kind deel uitmaakt van een gezin, een familie, een gemeenschap, zullen hun bomen, struiken en planten bijdragen tot ons welzijn en dat van komende generaties.” Wandelaars en fietsers zullen er ontspanning vinden, dieren zoals vogels en amfibieën hun natuurlijk onderkomen.

Natuurgebied tienmaal groter

Het moerasgebied De Pilse was vóór het geboortebos maar een halve hectare groot. De merkwaardige biotoop met poelen en zeldzame plantjes is uniek in de wijde regio. De afgelopen jaren werden in meerdere fases percelen rondom dit gebied aangekocht door Natuurpunt en de gemeente Zedelgem.

De Pilse is nu tienmaal groter is dan oorspronkelijk, waardoor het moerasgebied meer bescherming krijgt. Geleidelijk zal dit authentiek natuurgebiedje evolueren tot een groter domein met bos- en fruitbomen, houtkanten, bloemrijk grasland en meer poelen. De aanplanting van een tweede geboortebos in 2024 is nu de laatste fase van aanplantingen in De Pilse. Zedelgem is opnieuw een stukje vergroend voor de toekomst.

(HV)

Meer info: www.natuurpunt.be/natuurgebieden/de-pilse