Milieuraad reikt Bijentrofee uit

De milieuraad Hooglede-Gits reikte de vierde Bijentrofee uit aan Liliane Coppé en Geert Cools. De gemeentelijke milieuraad kwam samen voor hun jaarlijkse uitstap en overhandigde de trofee in Gasthof De Engel.

“In de voormiddag bracht de milieuraad tijdens de jaarlijkse uitstap een bezoek aan het voedselbos De Woudezel in Houthulst. In de namiddag wandelden we met een gids op het natuurdomein De Blankaart. De dag werd afgesloten met een uitleg over het maken van roomijs en verwerken van chocolade tot pralines bij chocolaterie Van Nevel, en een etentje in de Engel”, klinkt het.

De eerste Bijentrofee werd toegekend aan het bedrijf Deceuninck Plastics, de tweede aan Yvonne Delanoy en Roger. De derde kenden ze toe aan biolandbouwer Pieter Vandooren. “Met de vierde trofee willen we opnieuw personen, verenigingen, bedrijven of initiatieven in de kijker zetten die op een bewuste manier bezig zijn met natuur en milieu. Liliane Coppé en Geert Cools zetten zich al jaren in voor gemeentelijke initiatieven en zijn vrijwillig van dienst voor burgers met vragen of problemen omtrent de natuur.”

Liliane is een actief lid van de milieuraad en Geert zet zich in voor de zwaluwen. Op school in Gits werden door hem de eerste mestplankjes gemonteerd. Als imkers verzorgen ze meerdere bijenkassen en ook bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar nemen ze een actieve rol op.

Wilgen

Heel veel wilgen die in West-Vlaanderen geplant zijn, zijn van wilgenpoten die door Geert aan het regionaal landschap ‘het hart van West-Vlaanderen’ bezorgd werden. Geert selecteert de wilgenpoten van mannelijke wilgenexemplaren omdat bijen verzot zijn op het stuifmeel van de katjes. Geert staat ook in voor graasbeheer met zijn schapen in de open stukken van de Huwynsbossen. “Geert en Liliane zijn hobbytuiniers maar we kunnen wel zeggen dat ze aan microlandbouw doen. Verschillende boomgaarden, een echte wijngaard, een bijenstal, schapen en een grote moestuin die wel een halve gemeente kan bevoorraden. Daarnaast is er de zorg voor een bloemrijke tuin die voor het bijenvoedsel zorgt. Voor hun uitgebreide groentetuin zijn ze steeds op zoek naar nieuwe soorten of rassen van groenten en planten. Je zal hen dus geregeld zien op een plantenruilbeurs en velen hebben al van hun plantjes en stekken in hun tuin gezet. Kortom, door hun kennis, hun gedrevenheid, hun enthousiasme en no-nonsens aanpak met gezond boerenverstand zijn ze excellente ambassadeurs voor natuurbeheer op een dagdagelijkse en kleinschalige manier. Vandaar dat de milieuraad van oordeel is dat de Bijentrofee 2024 naar dit verdienstelijke koppel uit Gits mag gaan”, aldus de milieuraad van Hooglede-Gits. (EVG)