Meester Emiel zet uniek klimaatproject op poten: “Meerdere scholen en klassen timmeren nestkastjes in elkaar”

Enkele hamers, een hoop nagels en heel wat houten planken. Dit, gecombineerd met was inspiratie, lag aan de basis van een uniek klimaatproject waardoor niet minder dan 200 nestkastjes in elkaar werden getimmerd. Het project, een idee van meester Emiel Knockaert (26), kreeg de steun van het stadsbestuur in Menen.

Emiel, in het dagelijkse leven leerkracht in het zesde leerjaar van de VLAM school, werkte in het verleden reeds rond de thematiek van nestkastjes. “Cruciaal om de barre winter door te komen zoeken vogels een plaats om te rusten en hun nest te bouwen, een nestkastje dus”, lacht hij.

Engagement

“Met onze leerlingen hebben we vorig jaar dan ook een handvol van die kastjes gebouwd om ze hier in de tuin op te hangen. Ik merkte dat de leerlingen niet alleen de technische vaardigheden aanleerden, maar dat ze ook een soort van engagement kregen. Ze wisten dat ze iets betekenisvol voor de natuur deden en ik wilde dat engagement veel breder gaan aanspreken. Ik stuurde dan ook een bericht naar het stadsbestuur met de vraag of ze geen steun konden bieden voor een gelijkaardig project, waar we meerdere scholen en klassen bij konden betrekken.”

Op het stadhuis viel de vraag alvast niet in dovemans oren, waarop meteen actie werd ondernomen. “Menen is een stad waar het klimaat en ecologie een grote rol spelen en waar we als bestuur dan ook volop op inzetten”, verduidelijkt schepen van klimaat Patrick Roose (Vooruit). “Dergelijk kleine initiatieven zijn zeer betekenisvol. Ze maken de grensstad niet alleen klimaatrobuust, ze vragen ook aan de bewoners om oog te hebben voor onze leefwereld. We stelden dan ook al het nodige materiaal ter beschikking en stimuleerden andere scholen om deel te nemen aan het initiatief van meester Emiel.”

Nieuwe educatieve dimensie

Het bouwen van nestkastjes werd op die manier niet alleen een ecologisch schoolproject, het geheel kreeg een nieuwe educatieve dimensie. “Een leerkracht met een origineel idee zorgde er niet alleen voor dat tientallen klassen uit verschillende scholen hun bijdrage hebben kunnen leveren voor het milieu”, vult schepen van onderwijs Griet Vanryckegem (NV-A) aan. “Meester Emiel maakte eveneens bijzonder handig studiemateriaal, zoals een video met een handleiding. Het is materiaal dat we weldra op de website van de stad ter beschikking zullen stellen, zodat iedereen thuis aan de slag kan.”