Meer dan 300 bomen en struikjes geplant in natuurgebied ’t Schrijverke

Op zaterdag 30 november vond een plantactiedag plaats in natuurgebied ’t Schrijverke in Marke. In samenwerking met Regionaal Landschap Leie en Schelde en vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk vormen ze dit perceel nu om tot een paradijs voor de eikelmuis met de aanplant van meer dan 300 bomen en struikjes.

Het populair en beschermd natuurgebied bestaat uit verschillende deelgebieden langs de Leie die een mooi geheel van 6,67 ha natuur vormen. De stad verwierf in het voorjaar van 2024 een nieuw stuk grond van 3.350 m² aan de Aardweg dat ingelijfd wordt bij ‘t Schrijverke in Marke. Zo kan het belangrijk natuurgebied zich verder ontwikkelen.

Nieuw huis voor de eikelmuis

‘t Schrijverke is één van de kraamgebieden van de zeldzame en beschermde eikelmuis. “Het is een natuurgebied met veel biodiversiteit. Met de stad creëerden we 3.350 m² extra ruimte om het natuurgebied uit te breiden en de biodiversiteit te versterken. We koesteren de eikelmuis en tal van vlindersoorten met deze plantactie om zo de levensvatbaarheid te verhogen zodat deze soort onze regio weer kan bevolken. Samen met Regionaal Landschap Leie en Schelde en de vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk zorgen we zo voor meer groen en biodiversiteit in de buurt”, zegt Bert Herreywn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit.

Ook Maxim Veys (Vooruit), toekomstige schepen van Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat, was aanwezig op de plantactie © Kortrijk

Met meer dan 300 bomen en struikjes worden verschillende micro-klimaatjes gecreëerd waar tal van soorten zullen gedijen. Op het terrein wordt een houtkant aangeplant, met struiken en planten die dienen als schuilplaats. Fruitbomen zorgen voor het nodige voedsel. In de toekomst zullen schapen het terrein netjes en natuurlijk houden. Het plan werd getekend door het Regionaal Landschap Leie en Schelde, dat ook het plantgoed aanleverde.