Lo-Reninge plant ruim honderd nieuwe bomen

De stad Lo-Reninge plant dit najaar ruim honderd nieuwe bomen aan. Een deel daarvan vervangen de door de wilgenhoutrups aangetaste bomen langs de Zuidstraat en Reningesteenweg tussen Lo en Reninge. Op 5 oktober organiseert het stadsbestuur in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek de infoavond ‘Boom zoekt tuin’.

Lo-Reninge engageert zich om hun eigen bomenpatrimonium te verbeteren en wil in de toekomst in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek nieuwe aanplantingen realiseren. Zo worden er dit najaar ruim honderd nieuwe bomen op openbaar domein aangeplant. Het gaat om winterlindes, zwarte populieren, iepen, veldesdoorns en schietwilgen.

“Langs de Zuidstraat en de Reningesteenweg vervangen we de zieke bomen”, zegt burgemeester Lode Morlion.

“De abelen zijn aangetast door de wilgenhoutrups en worden uit veiligheidsoverwegingen preventief gerooid. Op de stam van de bomen werd een rood kruis aangebracht. Misschien merkten de mensen die al op. Daarnaast planten we ook op verschillende nieuwe locaties bomen aan zoals in de Vaartstraat in Pollinkhove, de Burgemeester Pietersstraat in Reninge, langs het wandelpad Steenweg Reninge-Noordschote (Reninge) en op het Noordschoteplein in Noordschote.”

Ook acht landbouwers in Lo-Reninge willen hun steentje bijdragen. In het kader van het PDPO-project ‘Bomenplan’ van het Regionaal Landschap Westhoek, waar ook Lo-Reninge aan meedoet, plantten ze ruim 60 schaduwbomen aan in hun weides om verkoeling te bieden voor de dieren. Eveneens binnen hetzelfde project stimuleert Lo-Reninge zijn burgers om hun eigen tuin te vergroenen. “Daarom organiseren we samen met het Regionaal Landschap Westhoek op 5 oktober de infoavond ‘Boom zoekt tuin’”, zegt burgermeester Lode Morlion. “Iedereen is hierop welkom. Op die avond wordt toelichting gegeven over het vergroenen van de tuin. Inwoners krijgen ook advies over hun eigen tuin als ze hun tuinplan meebrengen. Elke aanwezige krijgt bovendien een gratis klimaatboom, één per gezin.” De infoavond vindt plaats in oc De Zuidhoeve en start om 19 uur. Inschrijven kan via https://rlwesthoek.bookfast.me/. (KVCL)