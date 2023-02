Kortrijkzanen kiezen landelijke locaties voor nieuwe zitbanken

De stad is van plan om op vijf landelijke locaties nieuwe zitbanken te plaatsen. Waar dat exact zal zijn, hangt van de inwoners af. Via het burgerplatform Kortrijk Spreekt kunnen ze hun favoriete plekjes doorgeven.

De bedoeling is dat de vijf nieuwe zitbanken komen op plaatsen waar voorbijgangers een verrassend en mooi zicht op het platteland hebben. Liefst dicht bij een wandelnetwerk, zo kunnen wandelaars en buurtbewoners even tot rust komen om te genieten van de natuur.

Ken jij een mooi plekje?

Waar de banken exact zullen staan, laat de stad door haar inwoners beslissen. Ken jij een mooi plekje waar een zitbank ontbreekt? Langs een wandelpad, op een heuvelkam met mooi vergezicht of gewoon een gezellige rustplek op een landelijke locatie? Kortrijkzanen kunnen via het burgerplatform Kortrijk Spreekt hun ideeën indienen tot eind februari 2023. Tegen de zomer van 2023 worden de banken op vijf gekozen locaties geplaatst. Samen met het Stadslandschap Leie en Schelde bekijkt de stad ook de mogelijkheid of de voorgestelde plek extra ingekleed kan worden met streekeigen groen.

“Zitbanken op de mooiste zichtlocaties in ons landelijk gebied geven onze open ruimte en natuur de aandacht die ze verdienen. Het idee komt van een jonge Kortrijkzane, Amy Dezitter, die destijds vroeg om een zitbank op een zichtlocatie waar ze dagelijks passeert met haar fiets”, zegt Bert Herrewyn, schepen van biodversiteit en natuur, leefmilieu en klimaat.

Muisstil

“Mijn mooiste plaats heeft niet echt een naam. Het is een plek die op de Luingnestraat ligt, in Aalbeke. Ik vind dit een mooie plaats, omdat het rust uitstraalt. Het ligt middenin het platteland. Als het donker is, dan is het mooi omdat je zicht hebt op Rollegem. Je ziet alle lichtjes branden in de verte en het is er muisstil. Ik passeer daar iedere ochtend en iedere avond met de fiets. Als ik tijd heb, stop ik eens om te kijken in de verte en te luisteren naar de stilte… Ik vind dat de stad op die plek een bankje moet plaatsen, zodat iedereen die deze plek prachtig vindt, volop kan genieten, in de zomer, herfst, winter of lente”, vertelt Amy Dezitter.

Ook al 55 picknickbanken

Ook voor Kortrijkzanen die liever een bank in hun straat willen, heeft de stad een oplossing. Via Gezellige wijk kunnen inwoners onder bepaalde voorwaarde een picknickbank voor hun wijk aanvragen. Intussen staan er al 55 picknickbanken in de stad en de deelgemeenten. Ze zijn te herkennen aan hun bonte kleuren.