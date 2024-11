Koksijde zet sterk in op natuurbeleving: “Sint-Idesbald krijgt er zo een mooie wandellus bij”

Zorg dragen voor de natuur draagt het lokaal bestuur van Koksijde hoog in het vaandel, maar het zet ook sterk in op natuurbeleving en toegankelijkheid tot de natuur. Met een nieuwe toegang tot de Houtsaegerduinen hebben wandelaars nu ook een rechtstreekse verbinding vanaf Sint-Idesbald met de centrale wandellus in het gebied.

Schepen van Milieu Charlotte Castelein: “We hebben het geluk in Koksijde te midden de natuur te wonen. En wat de meesten onder ons wel aanvoelen, wordt steeds vaker bevestigd in studies: de natuur heeft een positieve invloed op mensen. Ze nodigt niet alleen uit tot bewegen, maar helpt je ook om tot rust te komen, je hoofd leeg te maken en energie te tanken. De connectie met de natuur is van groot belang. En dat geldt ook omgekeerd! Want als mensen zich niet meer verbonden voelen met de natuur, zullen ze er ook minder voor opkomen en er minder moeite voor doen. Dat heeft gevolgen voor onze biodiversiteit en voor het klimaat. Zorg dragen voor de natuur en inzetten op natuurbeleving en toegankelijkheid is daarom heel vaak een win-win. Het zit ‘m vaak in kleine zaken. Zoals hier aan de Houtsaegerduinen. Door een bestaande dienstweg over een lengte van 50 meter opnieuw open te stellen, krijgen de bewoners en verblijvers van Sint-Idesbald er meteen een mooie wandellus van 2,5 km bij. Letterlijk op wandelafstand. Tegelijkertijd genieten de bewoners aan de Oosthoek van de realisatie. Zij kunnen nu gewoon door de Houtsaegerduinen naar het strand van Sint-Idesbald wandelen. We zijn dan ook dankbaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos als eigenaar en beheerder van het terrein wou ingaan op onze vraag én dat de beheerploeg van boswachter Koen Vandepitte en regiobeheerder Wim Pauwels meteen mooi werk leverde. Samen staan we sterk en kunnen we nog veel betekenen voor onze Koksijdse natuur”, besluit schepen Castelein.

Kerkepannepad

De nieuwe toegang start vanaf het Kerkepannepad op het einde van de Veurnelaan en loopt richting de bestaande wandellus in de Houtsaegerduinen. Honden zijn er niet toegelaten, omdat de zone wordt begraasd om de natuur er betere kansen te geven.