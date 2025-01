Koksijde kiest massaal voor ‘Behaag je tuin’

Tussen 1 september en 15 oktober bestelden heel wat Koksijdenaars en tweedeverblijvers streekeigen hagen, houtkanten, struiken, klimplanten en bomen via de groepsaankoopactie ‘Behaag je tuin’ van het Regionaal Landschap Westhoek. Dankzij dit initiatief kan iedereen op een makkelijke en duurzame manier zijn/haar tuin vergroenen.

Koksijde ondersteunt de groepsaankoop van Regionaal landschap Westhoek, waarbij inwoners streekeigen plantgoed kunnen bestellen tegen interessante prijzen. De bestelperiode loopt elk jaar van 1 september tot 15 oktober. Streekeigen plantgoed is een bewuste en doordachte keuze, omdat het gaat om bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden gedijen en dus goed zijn aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden. Daardoor zijn hun overlevingskansen groter dan die van ingevoerde soorten. Ze hebben minder verzorging nodig, ze bieden voedsel en beschutting aan talloze insecten en vogels, en bovendien is de groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora. Koksijdenaars en tweedeverblijvers bestelden tussen 1 september en 15 oktober 2024 maar liefst 2.520 struiken, 146 bomen, 18 klimplanten en 4 wilgenhutten. Half december leverde de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling de bestellingen met een of meer hoogstam(fruit)bomen aan huis. De deelnemers van de groepsaankoop haalden de pakketten zonder boom af aan de gemeentelijke groenserres.

Eenvoudig vergroenen

“Met de groepsaankoop Behaag je tuin is het nog nooit zo eenvoudig geweest om je tuin te vergroenen”, verzekert Björn Cools, nieuwe Koksijdse schepen voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling. “De aangeboden haagpakketten bieden een ideale combinatie van typische duinplanten, zodat je gemengde haag beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of hevige regenval. We voelen dat de inwoners bewust bestellen voor deze actie zodat ze de kustsfeer kunnen doortrekken in hun tuin.” In het voorjaar is er de actie Inheems bloemenzaad, een boost voor de natuur. Koksijdenaars kunnen met een bon uit Tij-dingen bloemenzaad afhalen. In het najaar kunnen Koksijdenaars opnieuw deelnemen aan de actie Behaag je tuin. Zo helpt Koksijde inwoners om hun tuin op de juiste manier groener te maken. (MVO)

Meer info op de website: www.koksijde.be/behaag-je-tuin