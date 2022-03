Kerkebeekpad naar het Merkemveld plechtig ingewandeld

Met een knip openden burgemeester Annick Vermeulen, en gedeputeerden Jurgen Vanlerberghe en Bart Naeyaert, officieel het Kerkebeekpad. De stille natuurweg is de schakel tussen het wandelnetwerk van Westtoer en het Merkemveld. Zedelgemnaars en ook jeugdbewegingen kunnen er rustgevend en veilig op pad.

Op de eerste zondagmorgen van het zomeruur wandelden provinciale en lokale politici, en buurtbewoners, het nieuwe pad langs de Kerkebeek in. Vanaf het hekje langs de Pierlapont, vlak bij de Zeedijkweg, kan wie dat wil vanaf het Klokhof naar de natuurdomeinen Doeveren en Merkemveld stappen zonder de openbare weg te nemen.

De wandelverbinding van anderhalve kilometer werd aangelegd op gronden van de Provincie, langs het bufferbekken Pierlapont. Sinds de aanleg van die waterbuffer in 2005, zocht de natuur er waterrijk haar weg.

Uitbreiding van trage wegen

De gemeente Zedelgem hecht veel belang aan het behoud en de uitbreiding van trage wegen, benadrukte burgemeester Vermeulen opnieuw. “Als mensen zich gezond te voet of per fiets verplaatsen, vermijden ze CO2-uitstoot. Behalve het lokaal energie- en klimaatpact is ook de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker onze zorg. Tot nu moesten wandelaars steeds de Zeedijkweg nemen, waar geen voetpad is.”

Wie langs het Kerkebeekpad zal wandelen, zal er ook de natuur van die waterzone ontdekken. De wilde sleutelbloemen, de lokaal typische ‘bakkertjes’, gedijen er langs de beekkant. Zulke provinciale gebieden mogen beslist meer opengesteld worden, stelt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor natuur en landschap.

Rustgevende natuur

“Studies wijzen erop dat in Vlaams-Brabant en Antwerpen tot drie keer meer voor het publiek toegankelijk groen is dan in West-Vlaanderen. Recreatie in rustgevende natuur is goed voor ons mentaal en fysiek welzijn. Tegelijk hebben we ook oog voor natuurbehoud. Bij de aanleg van dit pad is zoveel mogelijk delicate natuur ontzien. Het is ook alleen voor voetgangers, niet voor fietssporters.”

De allereerste wandeling door het padhek leidde naar het nabije jeugdverblijf Hopper. Een tochtje die ook scoutsgroepen vaak zullen afleggen. Hopper-uitbater Ward Vervaeke is opgetogen, en sprak de politici hoopvol toe, dat voor zijn groepen ook de domeinen Hoogveld en Plaisiersbos mogen doorverbonden worden. Tot aan de grens met Torhout zouden jongeren een nog meer veilige, leuke tijd in de toekomst beleven.

(HV/ foto HV)