Kelly en Nefeli moeten paard laten inslapen en doen oproep: “Stop met voedsel over draad te gooien”

Nefeli Peerlinck (24) uit Stalhille, deelgemeente van Jabbeke, en Kelly Vermeersch (28) uit Westkerke, deelgemeente van Oudenburg, doen een oproep om geen voedsel meer over de draad te gooien op weiden waar dieren staan. Twee weken geleden moesten de vrouwen een paard laten inslapen nadat koliek werd vastgesteld. “Vermoedelijk komt het door voeding die ze niet gewoon zijn”, klinkt het.

Nefeli en Kelly zorgen al jaren voor paarden die eigenlijk aan de dood ontsnappen dankzij hen. Het gaat om paarden die eigenlijk een spuitje zouden krijgen omdat ze niet meer kunnen dienen waarvoor ze gekocht werden en dus pensioengerechtigd zijn. Het duo geeft de ‘afgeschreven’ paarden toch nog een tweede leven. “We hebben elk ons eigen paard, maar zorgen ook voor enkele andere paarden van andere eigenaars”, vertelt Kelly. “Het is niet omdat de paarden afgeschreven zijn, dat ze geen recht hebben op een leven na hun pensioen.”

Koliek na darmproblemen

Het is het paard van een andere eigenaar, maar die op de weide van Kelly en Nefeli stond, die vorige week ziek werd. Het arme dier leed aan koliek, een uiting van buikpijn waardoor het paard zijn of haar eetlust verliest. Koliek komt vaak voor bij darmproblemen. “Bij het paard werd koliek vastgesteld aan de dunne darm”, duidt Nefeli. “Onze paarden staan de klok rond buiten en krijgen hooi en extra korrels, ook al hebben ze die in principe niet nodig. We komen elke dag minstens twee keer per dag naar onze paarden kijken. Toen we een kleine twee weken geleden telefoon kregen dat het met een van de paarden precies niet goed ging, kwamen we onmiddellijk kijken en contacteerden we een veearts. Uiteindelijk werd de diagnose gesteld. We zijn nog naar Merelbeke gereden met het paard, maar het zou niet meer genezen. Het moest worden ingeslapen.”

“Paarden die voedsel eten waar ze niet aan gewoon zijn, kan grote gevolgen hebben voor die dieren”

Volgens de vrouwen is vreemd voedsel de grote boosdoener. “Mensen gooien constant voedselafval over de draad, de weide op”, weet Kelly. “Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar op heel veel weiden. Die mensen zullen het echt wel goed bedoelen, hé. Maar voedsel eten waar paarden niet aan gewoon zijn, kan grote gevolgen hebben voor die dieren. We geven ze ’s morgens bijvoorbeeld een appel, maar als er twintig mensen diezelfde dag een appel geven, zal het paard die ook allemaal opeten. Niet wetende dat het zichzelf zo overeet. We willen graag een oproep doen aan iedereen die het horen wil om te stoppen met voedsel te geven aan dieren die op weiden staan. Mensen doen er meer slecht mee dan goed, ondanks hun ongetwijfeld goede bedoelingen.”

“Terechte oproep”

Dierenarts Bjorn Jansseune uit Leffinge, deelgemeente van Middelkerke, is gespecialiseerd in paarden. “Of het voedsel de oorzaak kan zijn van de koliek, is niet duidelijk”, zegt de dierenarts. “Maar het is wel een feit dat elke verandering van voeding bij paarden gevolgen kan hebben. Als mensen inderdaad voedsel geven die de paarden niet gewoon zijn, dan kan dat gevolgen hebben. Heel veel paarden lijden aan suikerziekte en dan is het niet goed om bepaalde voeding te geven. Het is trouwens voor geen enkel dier goed, niet alleen voor paarden, om een verandering van voedsel door te voeren. De oproep van de vrouwen is dan ook meer dan terecht.”