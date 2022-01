Kapwerkzaamheden in Kuurnse natuurdomeinen

Van dinsdag 18 januari tot en met vrijdag 4 februari worden er bomen gekapt in de Kuurnse natuurdomeinen. De werken gebeuren, in opdracht van de gemeente Kuurne, door de mensen van vzw Constructief. Er werd reeds gestart in het Heulebeekdomein, daarna volgen het Vlaspark en de Groene Long. Tijdens de werken zullen de natuurdomeinen afgesloten zijn.

Als voorbereiding op deze kapwerkzaamheden hebben de mensen van de groendienst, onder leiding van Jille Holvoet, deskundige groen- en natuurbeheer van de gemeente Kuurne, in de drie natuurdomeinen gewandeld en de mogelijk gevaarlijke bomen gemerkt met een rood kruis, zowel in als aan de randen van het domein.

Er zullen zowel dode als levende exemplaren worden verwijderd, maar dit gebeurt enkel uit veiligheidsoverwegingen omdat er hier en daar acuut gevaar dreigt van omvallende bomen. De dode bomen die ver genoeg van de paden staan en dus geen gevaar betekenen voor wandelaars mogen als staand dood hout blijven staan. “Het zijn dus kapwerkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen en niet omwille van dunning”, benadrukt Jille Holvoet.

Gevaarlijk werk

Vzw Constructief uit Heule heeft een afdeling die gespecialiseerd is in natuurbeheer. Onder leiding van Brecht Demasières, die een opleiding groenmanagement volgde, zal er telkens een groepje mensen van het maatwerkbedrijf aan de slag gaan met zaagmachines.

“Ze hebben allemaal bij ons een opleiding gekregen om bomen te kappen. Het blijft uiteindelijk wel gevaarlijk werk en daarom worden de domeinen tijdelijk afgesloten voor wandelaars. De werken in de drie domeinen zullen ongeveer twee weken duren”, aldus Brecht Demasières.

Na het Heulebeekdomein komt het Vlaspark aan bod. Hier worden enkele wilgen geknot en aan de rand met het recyclagepark worden oprukkende valse acacia’s verwijderd met wortel en al. Tenslotte wordt er in de Groene Long gewerkt. Daar zijn het vooral knotwerken en hakhoutbeheer.

Aangetast door schimmel

In diezelfde periode zal nv Vlaamse Waterweg een aantal zieke bomen kappen langs de Leie tussen Deinze en Wervik. Het merendeel van de zieke bomen staat tussen Deinze en Wielsbeke. In Kuurne gaat het slechts om enkele zieke bomen. De bomen zijn aangetast door een schimmel die maakt dat de boom uiteindelijk sterft en daardoor een gevaar vormt voor de fietsers en wandelaars op het jaagpad. Voor elke zieke boom wordt een nieuwe boom aangeplant. Tijdens de werkzaamheden blijft het jaagpad steeds toegankelijk. (ADM)