Je kan komende zomer opnieuw picknicken in Roeselare, Bergmolenbos nieuwe locatie

Van 23 mei tot en met 30 september kan je in Roeselare opnieuw genieten van een picknick met lokaal lekkers.

“Vorig jaar kon je je picknickmand al laten leveren in het Sterrebos en in het Stadspark. Dit jaar is er met het Bergmolenbos een nieuwe picknickplek”, vertelt schepen Matthijs Samyn. “Dit bos in de rand van Roeselare kent heel wat extra troeven. Zo is er al een tijdje de gratis gezinsspeurtocht ‘Op stap met Blob’, zijn er de houten sprookjessculpturen en – sinds kort – nu ook onderrijdbare zit- en picknickbanken zodat picknicken ook voor rolstoelgebruikers comfortabel wordt. Met nieuwe inclusieve zit- en picknickbanken is het Bergmolenbos dé geschikte locatie voor de derde picknickkast.”

Verschillende formules

Je kiest niet alleen je picknickplek, maar ook de inhoud van je picknickmand. Een standaardmand bevat lokaal lekkers: van stokbroodjes met beleg over ovenkoek met zalm en groentjes tot fruit en muffin als dessert. Mag het nog meer zijn dan ga je voor de luxemand met extra hartigs én bubbels. En ook de kinderen eten mee, want voor hen is er een aangepaste mand met gezonde lekkernijen. De manden worden met zorg samengesteld door bakkerij en koffiebar Wivine uit Roeselare, tevens een Leiespot!

Hoe werkt het?

Simpel: reserveer jouw gewenste picknickmand op jouw voorkeurplek telefonisch of via mail. Een picknick voor twee heb je al voor 39 euro. Na betaling wordt jouw bestelling op de afgesproken dag in de gesloten picknickkast geplaatst. Via een code, die je via sms ontvangt, kan je de kast openen. Daarna kan de picknickpret beginnen. Smakelijk!