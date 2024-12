Jaarlijkse expo met keuring: 40ste pluimveeshow Canteclaer verenigt raszuivere hoenders

Op zaterdag 11 januari pakt de Veldegemse pluimveevereniging Canteclaer uit met haar 40ste tentoonstelling van neerhofdieren. In De Bosserij in Veldegem worden een dag lang rassierhoenders voorgesteld en gekeurd. Deze merkwaardige pluimveewedstrijd is vanaf 9.30 uur gratis toegankelijk voor het publiek.

De tweede zaterdag van januari houdt pluimveevereniging Canteclaer de jaarlijkse traditie van haar expositie met keuring in eer. Het clubdoel van Canteclaer is de raszuivere fok van sierhoenders en -duiven. Veldegemnaar Rony Vandecasteele, een van de stichtende leden en voorzitter, zag Canteclaer sinds januari 1975 uitgroeien van enthousiaste liefhebbers van sierpluimvee tot een 60-tal vooral fokkende leden die kenners zijn van soms ook bedreigde rassen. Ook gedreven jongere leden vinden de weg naar de ervaring van de anciens, dankzij een gevulde en boeiende jaaragenda.

Brugse Vechter

“Elke eerste zondag van de maand wordt vergaderd in stamlokaal ’t Strooyhof in Veldegem, het Canteclaer-tijdschrift deelt fokervaringen. Daarnaast hebben we ook oog voor de promotie van Belgische hoender- of sierduivenrassen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, zoals de Doornikse kriel en de Brugse Vechter. Onze jaarlijkse expositie met keuring is de kroon op al dat fokwerk”, aldus Rony Vandecasteele.

Canteclaer werkt op zaterdag 11 januari in De Bosserij opnieuw met de beproefde formule. Ook nu vindt alles plaats op één dag: inkooiing, keuring van de dieren, tentoonstelling voor het publiek, prijsuitreiking en uitkooiing.

Omdat het ook nu weer de bedoeling is uitsluitend raszuivere dieren van topkwaliteit voor te stellen en te keuren, wordt het aantal dieren per exposant beperkt per diersoort: zeven grote hoenders, zeven krielen, zeven sierduiven.

“Er is eveneens een interessante verkoophoek te vinden waar door de fokkers goede raszuivere dieren te koop aangeboden worden”, vermeldt voorzitter Rony. “Wij hopen ook nu weer het kruim van onze Vlaamse kleinveefokkers over de vloer te krijgen met hun mooiste fokresultaten.” (HV)

De tentoonstelling gaat van start om 9.30 uur en er wordt uitgekooid om 17 uur. Ook op deze 40ste editie is de toegang gratis. Info: www.facebook.com/canteclaerveldegem