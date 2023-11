Izegemnaars planten duizend bomen aan vrijetijdssite De Leest

Op de dag van de Natuur kwamen heel wat Izegemnaren samen op de vrijetijdssite aan De Leest om bomen te planten. In totaal gingen er duizend exemplaren de grond in.

Vrijdag gaf de stad al een eerste aanzet door 1.400 gratis boompjes uit te delen aan inwoners. Wie zelf het openbaar groen in Izegem nog wat wilde aankleden kon zondagmiddag dan weer terecht aan De Leest. Er werd niet alleen een geboorteboom voor de kinderen die dit jaar geboren zijn geplant, maar ook nog duizend andere exemplaren.

Te nat in Kachtem

“Aanvankelijk zouden we het nieuwe Vageweenbos in Kachtem aanplanten, maar door de overvloedige regenval van de voorbije weken is het terrein er te drassig”, aldus deskundige groeninfrastructuur Tristan Coens “De jonge plantjes zijn erg kwetsbaar en zouden niet gedijen in deze natte omstandigheden. “Daarom werd de plantactie noodgedwongen naar de terreinen naast De Leest verplaatst, waar mensen een paar uur een handje konden toesteken of mee een nestkastje bouwen.”

Verschillende gezinnen gingen in op die uitnodiging. Onder andere de familie Folens tekende present met opa Patrick, papa Frederik en zonen Stan (9) en Seppe (13). “We kwamen al een gratis boom van de stad op halen om bij onze zus te planten en vandaag tekenen we ook present om er op openbaar domein te planten”, vertelt Frederik. “We maken er een leuke familieuitstap van en zijn blij dat we op die manier ons steentje kunnen bij dragen aan een groener Izegem.”

(VD)