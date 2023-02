IVVO plant 3.000 bomen aan in het Fruitstickerbos in Passendaleveld

Afvalintercommunale IVVO lanceerde in het najaar van 2022 een campagne rond het correct sorteren van fruitstickers. De campagne was een groot succes. Per volle spaarkaart plantte IVVO, samen met meer dan 450 leerlingen en inwoners, bomen aan in het Fruitstickerbos in Ieper. In totaal gaat het om 2.965 bomen.

De bekende stickers die op bijna elk stuk uitheems fruit kleven, horen bij het restafval en niet in de gft-container. Voor het gft-verwerkingsproces is het van groot belang dat deze kleine boosdoeners uit het gft-afval blijven.

Fruitstickerbos

Om de burger en scholen het juiste sorteergedrag aan te leren, organiseerde IVVO een spaaractie. Per volle spaarkaart van 24 fruitstickers beloofde IVVO, in samenwerking met Stad Ieper en het Agentschap voor Natuur en Bos, een boom aan te planten in het Fruitstickerbos in Passendaleveld.

“De campagne was een groot succes, we hebben 2.965 volle spaarkaarten ontvangen”

“De campagne was een groot succes, we hebben maar liefst 2.965 volle spaarkaarten mogen ontvangen. Dit overtreft onze verwachtingen, dus zijn we heel trots met de resultaten. In totaal hebben we 71.160 fruitstickers ingezameld. Dit heeft een heel positieve invloed op het verwerkingsproces van het gft-afval”, aldus Johan Del’haye, exploitatieverantwoordelijke gft-vergisting IVVO. “Niet alleen het verwerkingsproces van het gft-afval kent een positieve invloed, ook het aanplanten van 2.965 bomen zorgt voor een mooie ecologische bonus. Het Fruitstickerbos zorgt voor 3 ton CO2-reductie per jaar.”

46 scholen hielpen aanplanten

De spaaractie was niet alleen voor de burger thuis bedoeld, ook heel wat scholen participeerden aan de fruitstickercampagne. “In totaal hebben 46 scholen uit het IVVO-gebied hun beste beentje voorgezet om fruitstickers te sparen”, bevestigt Valentijn Despeghel, voorzitter IVVO en schepen voor Landbouw en Milieu. “We zijn trots op deze massale deelname en uitmuntende spaarresultaten. De scholen alleen al zorgden voor 1.521 bomen of 36.504 fruitstickers. We nodigden hen graag uit op dit aanplantmoment zodat de scholen hun gespaarde boompjes mochten aanplanten. Maar liefst 46 scholen, meer dan 450 leerlingen uit de IVVO-regio, waren aanwezig.”

“Verwijder die stickers, want die kunnen niet verwerkt worden tot compost”

Schepen Despeghel pleit ook voor de aankoop van inheems fruit waar geen stickers op gekleefd worden. “Heb je toch zin in uitheems fruit, verwijder dan de stickers want die kunnen niet verwerkt worden tot compost.”

Plantactie

“Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker worden gezet. Het Passendaleveld, op de grens van Ieper met Zonnebeke, is in volle ontwikkeling. Naast iets meer dan vier hectare bos, plant Natuur en Bos deze winter ook nog houtkanten aan en worden weilanden ingericht en poelen gegraven. Wandelaars zullen in de toekomst kunnen genieten van dit mozaïeklandschap waarbij bos en open plekken elkaar afwisselen.”

Zondag voor brede publiek

Op zondag 12 februari organiseert IVVO een tweede aanplantmoment tussen 13.30 en 16 uur voor het brede publiek. Iedereen die fruitstickers gespaard heeft, is welkom om te helpen aanplanten. Plaats van afspraak is het Provinciedomein Palingbeek, Palingbeekstraat 18 te Zillebeke. Van daaruit brengt een treintje je tot aan het Fruitstickerbos. Vergeet je hark en laarzen niet. Dit weekend zullen op die manier ongeveer 8.000 bomen op Iepers grondgebied worden aangeplant. (EG)