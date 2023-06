IN KAART In 16 gemeenten riskeer je g(r)asboete: waar mag je op zondag het gras niet afrijden?

Nu we dankzij het mooie lenteweer weer massaal onze tuin induiken om te genieten, steekt bij velen die eeuwige vraag op bij het horen van het geronk van de grasmaaier van de buurman: mag dit wel op zondag? Ja, zo blijkt in het gros van de West-Vlaamse gemeenten. Slechts in zestien gemeenten is het (deels) verboden.

Maai Mei Niet, de actie van onze collega’s van Knack waarbij opgeroepen wordt om een maand lang het gras niet af te rijden voor de biodiversiteit, zit erop en dus mag je voortaan weer de grasmaaier bovenhalen. Een stralend groene, netjes verzorgde peloeze is voor velen nog altijd van groot belang in de tuin. Het gonst dezer dagen dan ook in veel straten van grasmaaiergeronk. Afgezien van de steeds populairder wordende maairobot en de ouderwetse handmaaier kan dat geluid hier en daar al eens als storend ervaren worden. Zeker op een zondag. Het is dan ook een vraag die velen zich dezer dagen stellen: mag je het gras wel afrijden op zondag?

Politiereglement

Uit een rondvraag van deze krant bij alle 64 West-Vlaamse gemeenten blijkt daar geen eenduidig antwoord op te zijn. Elke gemeente beslist dat zelf en legt het vast in het politiereglement. In elf gemeenten is het sowieso verboden om op zondag je gras af te rijden. Het gaat om Blankenberge, De Panne, Dentergem, Ingelmunster, Knokke-Heist, Koksijde, Lendelede, Middelkerke, Oostende, Oostrozebeke en Pittem. In Ichtegem mag het niet in de dorpskern. In Jabbeke was het toegelaten, maar komt het binnenkort opnieuw in het politiereglement. In drie gemeenten mag het wel op zondag, maar dan enkel tussen 10 en 12 uur. Dat is het geval in Waregem, Anzegem en Bredene. In alle andere gemeenten is het toegelaten om op zondag je gras af te rijden. (lees verder onder de kaart)

Opvallend: bij de gemeenten waar het verboden is, zijn er heel wat kustgemeenten. Ietwat vreemd misschien, zeker in het geval van Oostende, waar op zondag de luchthaven ook actief is. “Goh, ik wist zelfs niet dat het bij ons verboden was”, reageert burgemeester Bart Tommelein. “Ik heb hier in ieder geval nooit klachten over gekregen, dus ik denk dat het voor de inwoners van mijn stad niet meteen een issue is. Vergeet ook niet dat meer dan de helft van de inwoners hier geen tuin heeft”, zegt Tommelein.

350 euro boete

Wie op zondag toch zijn grasmaaier doet draaien in een gemeente waar dat niet mag, hoeft ook niet meteen een harde reactie van de arm der wet te vrezen. Bij de politiezone MIDOW, waar drie van de vijf gemeenten een verbod ingesteld hebben, hebben ze alvast nog nooit een proces-verbaal moeten opstellen. “Wij gaan daar niet actief op controleren, maar komen wel ter plaatse als daar melding van gemaakt wordt. Dan gaan we de mensen aanspreken en hen erop wijzen dat het niet mag. Als ze dan toch hardleers zijn, maken we pv op maar dat is nog nooit gebeurd”, klinkt het. Als er toch proces-verbaal opgesteld wordt, is het aan de GAS-ambtenaar om de uiteindelijke sanctie te bepalen. Die kan oplopen tot 350 euro.