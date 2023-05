Ieper schakelt inwoners in om Aziatische hoornaars te vangen: “In twee uur maar liefst honderd vallen bezet”

De Aziatische hoornaar is gevaarlijk, onder ons en in opmars. Dat besef groeit bij tal van Ieperlingen: in amper twee uur reserveerden ze honderd vallen na een oproep van het stadsbestuur. “Maar je kan nog meer doen.”

De exotische wespensoort kwam bijna twintig jaar geleden Europa binnen via een Franse bonsaikwekerij, vermenigvuldigt zich explosief snel en maakt sinds zes jaar Vlaanderen onveilig. Het beestje dringt honingbijenkasten binnen en rooft volledige nesten leeg.

Gigantisch probleem

“Eén nest van de Aziatische hoornaar kan een vijfhonderdtal koninginnen voortbrengen en eet elk jaar ongeveer tien kilogram insecten. Eén bij weegt slechts honderd milligram, dus we hebben een gigantisch probleem”, waarschuwt milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Hoe minder bijen, hoe lager de bestuiving in natuur en landbouw. Ze brengen ook schade toe aan fruit.”

De wespensoort heeft geen natuurlijke vijanden. In 2019 werden in Ieper drie meldingen gemaakt van de Aziatische hoornaar, vorig jaar waren dat er al 38. Het stadsbestuur schakelt nu zoveel mogelijk mensen in om het dier te bestrijden door honderd lokvallen aan te bieden.

“In amper twee uur waren ze allemaal gereserveerd”, aldus Despeghel. Nu het kwik klimt boven vijftien graden, vliegen de koninginnen uit. “De lokvallen worden best op ooghoogte gehangen en elke dag gecontroleerd. Als er een Aziatische hoornaar in de val zit, steek je de val een half uurtje in de diepvries. Dan is de het diertje verdoofd en kan je de andere gevangen insecten vrijlaten. Steek de val dan nog eens 24 uur in de diepvries om de koningin te doden. Hopelijk kunnen we met de hulp van deze vrijwilligers de opmars van de Aziatische hoornaar enigszins stoppen. We zullen ze niet allemaal vangen, maar de inwoners kunnen nog meer doen door heel het jaar uit te kijken naar nesten.”

Naar ziekenhuis na steek

Aziatische hoornaars zoeken een beschutte plaats om een nieuw nest te maken, meestal in of bij schuren, tuinhuizen, afdakken, luifels en struiken. De nesten in het voorjaar vind je dicht bij de grond, zijn in het begin zo groot als een tennisbal en groeien uit tot de omvang van een voetbal.

“Verdelg een nest niet zelf, want het dier kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Vorig jaar werd iemand naar het ziekenhuis gebracht na een steek in de arm”, weet Despeghel. “Contacteer de ervaren vrijwilligers van VespaWatch, professionele verdelgers of de stad.” (TP)