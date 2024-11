Huwynsbossen breiden verder uit: “Ruim 4.000 bomen en struiken geplant, goed voor zo’n 1,5ha”

Tijdens de 45ste Dag van de Natuur werd de voormiddag in Lichtervelde gevuld met het aanplanten van bomen in de Huwynsbossen. Het gaat om een initiatief van Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met Natuurpuntkern Lichtervelde, Natuurpunt de Torenvalk en VELT Lichtervelde-Torhout.

De enthousiaste planters verzamelden deze ochtend om 9 uur in de Beverenstraat, ter hoogte van Hoeve Verduyn, om samen 1,5 ha aan te planten. Met aangepaste kledij, een spade in de hand en rubberlaarzen konden de iets meer dan 50 planters aan de slag. Onder meer eik, kastanje, slee- en meidoorn en lijsterbes werden gezet. Ook een stukje van vorig jaar werd opnieuw aangeplant, omdat er een aantal kastanjes zijn gestorven. “Er zat een ziekte in de kastanjebomen”, vertelt Koenraad Coussee van Natuurpunt Kern Lichtervelde. “Daar hebben we nu meer dan 1.000 nieuwe geplant, een soort beukenhaag. We dachten dat dat vandaag niet meer zou lukken, maar alles verliep heel vlot. Tegen ruim 13 uur plantten we meer dan 4.000 bomen en struiken, goed voor ongeveer 1,5 ha.” Ook de Verrekijker en Tuinhier waren aanwezig.

randanimatie

“Het terrein lag er heel wat beter bij in vergelijking met vorig jaar en de plantgaten konden dan ook voorgeboord worden. Voor de kinderen was er randanimatie onder de vorm van een katapult op de hoek van de Beverenstraat. Met deze katapult konden ze handgemaakte zaadbommen van loofhout afschieten in het nieuwe bos. Vzw Velt zorgde voor lekkere, warme soep, gemaakt van lokale biologische groenten.”

Tweede deel

Zaterdag ging het tweede deel van de aanplanting van start. “Dat is de hoek tussen de Ridderstraat en de Beverenstraat”, zegt Koenraad. “Wij hebben het voorste deel beplant, Natuur en Bos plant verder door op dat stuk. Volgend jaar gebeurt deel drie, dat is dan het stuk rechts van de Beverenstraat. Iedereen is welkom om mee te helpen.” De projectverantwoordelijken voor de Dag van de Natuur zijn Eva Waeyaert, Antoon Kyndt, Geert Casier, Hilde Pitteljon, Ben De Rijcker en Koenraad Coussee.