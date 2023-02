Houthulst gaat voor groene Markt: “Wordt een pareltje voor iedereen!”

Op 13 februari is de technische dienst van Houthulst gestart met het weghalen van de bomen rond de Markt. Die bomen gaan niet verloren, maar worden herplant in de Koordendraaiershoek en aan achterkant van de loods in Klerken, aan de Molenweg.

Op de plaats waar nu de gemeentelijke loods staat wordt een publieke pluktuin aangeplant. “De linden worden op een rij geplant, wat meer kans geeft op ongehinderde wortelgestelvorming. Daarnaast werden er ook 400 inheemse bessenstruiken op rij geplant”, vertelt schepen Erik Verbeure.

“De bomen die al op de site stonden blijven er. Het gaat hier om de bruine kriekepeer, klerkense perelaar, twee hoogstammen, een zestal halfstammen en een beukenhaag. In het centrale gedeelte komt er een bomenvrije zone die kan dienen als bloemenweide, waar bijvoorbeeld evenementen georganiseerd kunnen worden. Misschien zal er zelfs ruimte zijn voor een bijenkast en enkele vogelkastjes. Er zullen ook rustbanken komen, wat ideaal is voor de wandelaar. De site bevindt zich namelijk in de nabijheid van de Vredesmolen, het museum Klein Engeland, en op wandelafstand van het Coppensplein.”

Inzetten op groen

Het masterpan Markt werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 2 september 2022 , nadat de herinrichting werd voorgesteld op een bewonersvergadering die op 15 maart 2022 doorging. “Het wordt een pareltje waar iedereen van zal kunnen genieten. Kenmerkend is dat we voor veel groen zorgen en dat de paden modern en tijdloos afgewerkt zullen worden. Een waterpartij tussen het vele groen zorgt voor een extra vakantiegevoel”, geeft burgemeester Hindryckx mee.

“Tussen de dienst Vrije tijd en de bib komt er een gezellig binnenplein. Het parkgevoel zal er ook voor zorgen dat iedereen gemakkelijker kan samenkomen op de Markt. Voor wie vreest dat de kermiskramen er niet meer zullen komen, ook daar hoeft men niet te panikeren. Er komt een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Houthulst is een groene gemeente en door in te zetten op nog meer groen op de Markt kiezen we resoluut om onze gemeente nog groener te maken.” (ACK)