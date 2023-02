Grote Lenteschoonmaak in Grensleie: “Focus ligt dit jaar op nette invalswegen”

Van 18 maart tot 2 april is het in Grensleie tijd voor de jaarlijkse Grote Lenteschoonmaak, een uitgelezen kans om klein zwerfvuil te ruimen uit een zeer groot gebied. Het is ook een mooie kans om een duidelijk signaal te geven aan mensen die minder geven om propere straten, pleinen of grachten. “Dit is een uniek project”, vertelt schepen van Publiek Ruimte Patrick Roose (Vooruit) enthousiast.

Dit jaar werkt Menen samen met de afvalintercommunale MIROM en met de buurgemeenten Wervik en Wevelgem. “Op het grondgebied van de drie gemeentes hebben we de Grote Lus getekend”, klinkt het bij Roose. “De Grote Lus kronkelt door onze stadscentra en buitengebieden naar onze grensovergangen en is meer dan 75 kilometer lang. We maken een lus die even lang is als de afstand tussen Menen het Vlaams parlement. Dit jaar ligt de focus niet op de stadscentra, maar specifiek op de netheid van alle invalswegen.”

Menen, Wervik en Wevelgem roepen nu 1000 vrijwilligers op om een deel van de Grote Lus schoon te maken. “De samenwerking tussen de drie gemeenten is vrij uniek”, aldus Roose. “Door de handen in elkaar te slaan willen we meer vrijwilligers motiveren om deel te nemen. We nodigen alle Menenaars ook uit om een schoonmaakactie op te vatten als een gelegenheid om samen te komen met familie, vrienden of nieuwe mensen te ontmoeten. Je kunt mensen uitnodigen met de postkaarten die je in openbare gebouwen van Menen kunt terugvinden.”

“We vermoeden dat we met z’n allen veel zwerfvuil uit het straatbeeld zullen verwijderen. We hopen dat onze actie een aantal mensen tot ander gedrag zal aanzetten, want iedereen heeft recht op een propere openbare ruimte.”