Grootste wesp van Europa voor het eerst gespot bij ons

De hitte heeft niet enkel zonnekloppers, maar ook nog andere bezoekers naar onze provincie gebracht. Net voor de zomervakantie werd de reuzendolkwesp voor de allereerste keer in ons land waargenomen. In het kleine Bellegem, om meer specifiek te zijn. Deze wespensoort komt uit Zuid-Europa, maar schuift door het warme weer in onze streken steeds meer naar het Noorden op. “De kans bestaat dat we de komende dagen en weken nog soortgenoten tegenkomen”, klinkt het bij Natuurpunt.

Op 26 juni rond 12u50 trof een inwoner van de Bellegemstraat in Bellegem een grote, dode wesp aan op zijn terras. Al snel konden wespenspecialisten van Natuurpunt het insect identificeren als een Megascolia maculata, oftewel een reuzendolkwesp. Natuurpunt kon ook bevestigen dat het over de eerste waarneming ooit gaat van deze wespensoort in ons land. De waarnemer heeft niet recent een Zuid-Europees land bezocht, dus de wesp is alleszins niet met hem meegekomen. Enkele dagen later werd een tweede waarneming geregistreerd, dit keer van een levend exemplaar, in Sint-Niklaas.

Ondanks hun imposante grootte (ca. 4 centimeter) zijn de wespen ongevaarlijk voor mens en dier. Je kunt de reuzendolkwespen herkennen aan hun volledig zwarte lijf met vier gele vlekken en een gele kop. Ze op larven van grote bladsprietkevers. Je kunt ze vaak zien op grote blauwe of paarse bloemen waar ze nectar halen.

“Het is geen toeval dat de wespen hier waargenomen worden. Net zoals vele andere insecten profiteren ze van het opwarmende klimaat en schuiven ze op naar het noorden. Vooral in de duinen kun je de komende dagen waarschijnlijk nog reuzendolkwespen tegenkomen, omdat het daar extra warm is. Of deze soort zich effectief in ons land zal vestigen is niet zeker. Het valt af te wachten of ze hier ook in de winter kunnen overleven”, aldus expertS Arno Thomaes en Fons Verheyde.