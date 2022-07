Groen en Vooruit willen geen kazerne in het Drongengoedbos

Het Drongengoedbos is een van de mooiste bossen in Vlaanderen. Met zijn 750 hectare is het een van de weinige grote bossen in de provincie Oost-Vlaanderen waar velen wandelen en fietsen in de natuur. Een kwart van het gebied wordt ingenomen door een voormalig militair domein met landingsbaan. Daarom heeft defensie haar oog laten vallen op de site als één van de mogelijke locaties voor een nieuwe legerkazerne in Oost-Vlaanderen.

“Een slecht idee”, zegt parlementslid Kris Verduyckt (Vooruit), lid van de commissie defensie die er de minister over ondervroeg. “Er is in Vlaanderen, en zeker in deze regio, al bijzonder weinig natuur en dus moet de minister in haar beoordeling van de mogelijke locaties daarmee rekening houden en vaststellen dat deze locatie geen optie is. Dat was mijn boodschap aan haar vandaag in de commissie defensie.”

Zijn West-Vlaamse collega Vicky Reynaert (Vooruit) uit Beernem: “Het is goed dat de minister van Defensie wil investeren in een nieuwe kazerne, maar dat mag niet ten koste gaan van kostbare natuur. Bovendien waren wij vanuit Vooruit voorstander om van Bulskampveld in Beernem en Drongengoed in Aalter één nationaal park te maken, maar door het gebrek aan steun vanuit Aalter, kregen we hiervoor tot nu toe geen subsidies van de Vlaamse overheid. Het gaat nochtans om unieke en waardevolle landschappen, zowel in West-Vlaanderen als in Oost-Vlaanderen, die we absoluut moeten beschermen.”

“De minister van Defensie gaf inderdaad aan dat een zoektocht naar een geschikte locatie in Oost-Vlaanderen weinig resultaten opleverde en dat de keuze voor Aalter één van de opties is die ze binnenkort in de regering voorlegt. Voor Vooruit is het echter duidelijk: een kazerne in of aan het Drongengoedbos is een bijzonder slecht idee. We hebben nood aan méér natuur en bosgebieden, niet minder.”

Zeldzame Nachtzwaluw

Ook Groen sluit zich hierbij aan. “Schijnbaar heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder haar oog laten vallen op Drongengoedbos voor de locatie van een nieuwe enorme kazerne voor meer dan 1.000 manschappen”, klinkt het. “Dit druist regelrecht in tegen de eerdere voornemens om dit zeer waardevolle bos- en heidegebied verder te ontwikkelen als natuur- en stiltegebied.”

“Bovendien is dit gebied een van de zeldzame plaatsen waar in Oost- en West-Vlaanderen de zeldzame Nachtzwaluw nog voorkomt. Hier een grootse kazerne realiseren is dan ook onaanvaardbaar.”

“Lokaal werd intussen een petitie opgestart tegen deze plannen. Vanuit het natuurbehoud roepen we dan ook op om los van alle politieke standpunten deze petitie te ondertekenen via de link https://www.groen-maldegem.be/red_ons_drongengoed. Samen voor het natuurbehoud en meer onverstoord bos in Vlaanderen.”