Grijze Wouwen gaan wandelen voor het Walbos in Kanegem: “Hele opgave voor onze oude knoken”

Natuurpunt De Torenvalk verwierf onlangs het Walbos in Kanegem, een natuurgebied van 14 hectare groot. Het onderhoud van zo’n domein kost echter geld, waardoor ‘De Grijze Wouwen’ nu een inzamelactie gestart zijn.

De Grijze Wouwen zijn een groep zestigers en zeventigers uit de regio Tielt die begaan zijn met de natuur in hun streek. Om geld in te zamelen voor het onderhoud van het pas verworven Walbos, besloten ze mee te doen aan Expeditie Natuurpunt. Tijdens dat jaarlijkse evenement van Natuurpunt wordt geld ingezameld om projecten te ondersteunen.

Voor (klein)kinderen

Concreet zullen de Grijze Wouwen op 25 en 26 juni in totaal 57 kilometer wandelen tussen Diest en Diepenbeek. “Een hele opgave voor onze oude knoken”, lacht Noël Lievrouw van het Oude Wouwen-team. “Maar we hebben het voor over, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een betere leefomgeving.”

Financiële steun

“Wij zorgen voor het zweet en verzorgen de blaren op onze voeten en hopen voor het financiële aspect een beroep kunnen doen op anderen”, aldus Noël Lievrouw. Wie wil kan de Grijze Wouwen steunen met een financiële bijdrage. Dat kan door te surfen naar expeditie.natuurpunt.be en via ‘steun een team’ de Grijze Wouwen aan te klikken. “We zijn met elke euro content”, besluit Noël Lievrouw. (TM)