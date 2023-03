Gratis eigen gekweekt bloemzaad voor alle inwoners

Tot zaterdag 15 april kunnen geïnteresseerde inwoners van Wingene bloemzaad bestellen voor hun eigen tuin. Het bloemzaad werd afgelopen jaar geoogst op de gemeentelijke bloemenzaadwinningsperceel ‘Bieland’.

“Met dit initiatief willen we inwoners aansporen om een perkje met wilde bloemen in hun tuin te voorzien.”, weet schepen van Groenonderhoud en Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove. “Er is een aanbod van 23 verschillende bloemsoorten. Wie kiest voor een zaadmengsel, beschikt dan meteen over een assortiment met eenjarige en meerjarige bloemensoorten.”

Bijenactieplan

Om de bijenpopulatie te versterken werkt de gemeente samen met Stadlandschap West-Vlaamse hart en Inagro aan het project Kruisbestuivers. Dit project wordt meegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen. Verschillende acties kwamen tot stand en in de gemeente Wingene was dit het gemeentelijk bloemenzaadwinningsperceel ‘Bieland’ dat zich vlak naast het kerkhof in Zwevezele bevindt. Dit plan werd uitgewerkt door een gemeentelijke werkgroep onder begeleiding van Stadlandschap West-Vlaamse hart en kende een start in het najaar 2021. “Op een oppervlakte van 4000 m2 worden een dertig tal verschillende bloemsoorten geteeld”, weet schepen van Milieu en Klimaat Brecht Warnez. “Een uniek initiatief in Vlaanderen en meteen het speerpunt van het gemeentelijk bijenactieplan.

Bestellen

Bloemenzaad bestellen kan tot en met zaterdag 15 april. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en is gelimiteerd op een maximaal in te zaaien oppervlakte van 100 vierkante meter per adres. Het bloemenzaad wordt kosteloos aangeboden. “Naargelang de soort situeert de marktwaarde zich tussen 1,5 en 5 euro voor een zakje van vijf gram”, vult schepen Hedwig Kerckhove nog aan. “Mits het zaad te mengen kan je hiermee tussen de vijf en tien vierkante meter inzaaien. Bij de ophaling van het zaad kan ter plekke vrijblijvend een kleine bijdrage in de bijen box gedeponeerd worden. De gemeentelijke bijenwerkgroep kan dit goed gebruiken voor de verdere exploitatie van Bieland.”